© responsAbility Investments AG

Dans le cadre du Sommet Finance en Commun, responsAbility Investments, un des principaux gestionnaires suisses d’actifs durables, s’engage à appliquer une optique sexospécifique à ses investissements via son fonds climatique. Cet engagement a permis au fonds pour le climat, un fonds de dette privé qui répond au manque d’accès aux énergies propres principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est, de se qualifier pour le Défi 2X. Le Défi 2X est une initiative phare qui vise à déployer et à mobiliser des capitaux dans le but de favoriser l’autonomisation et la participation économique des femmes dans les marchés émergents.

Le fonds s’est qualifié pour le Défi 2X en remplissant les critères dans le domaine de l’emploi : au moins 50 % des entreprises de son portefeuille améliorent activement l’emploi des femmes et leur fournissent des emplois de qualité. Le secteur de l’énergie est l’un des secteurs les moins inclusifs du point de vue des sexes, avec seulement 32 % de main-d’œuvre féminine (IRENA 2019). L’adoption d’une perspective soucieuse de l’équité entre les sexes aidera le fonds pour le climat à faire en sorte que les talents féminins soient attirés et retenus et qu’ils puissent contribuer à ce secteur en plein essor.

responsAbility bénéficie de l’appui de FMO, la banque de développement néerlandaise, et de la Banque européenne d’investissement (BEI). FMO est membre du Défi 2X, dont la BEI a adopté les critères qui visent à promouvoir les possibilités offertes aux femmes en soutenant leur esprit d’entreprise, la progression de leurs carrières et leur accès à des postes de direction, à des emplois de qualité et à des produits et services qui renforcent leur participation à l’économie. Le Défi 2X a pour objectif de repérer les entreprises admissibles directement ou via des intermédiaires financiers qui adhèrent à un ou plusieurs de ces domaines. Il a dépassé son objectif de 3 milliards d’USD d’engagements en juin 2020.

Jorim Schraven, directeur Impact et ESG à FMO, la banque de développement néerlandaise : « Nous saluons et soutenons l’engagement de responsAbility d’appliquer à son fonds pour le climat une optique d’investissement soucieuse de l’égalité des sexes, ainsi que son adhésion au Défi 2X. Nous considérons que le fonds pour le climat de responsAbility donne l’exemple en soutenant l’autonomisation économique des femmes dans le secteur de l’énergie, et nous nous réjouissons à l’idée de nouer un partenariat en vue d’atteindre les ODD en matière d’action en faveur du climat et d’égalité des sexes. »

Thomas ÖSTROS, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) : « Soutenir des investissements avisés sur le plan de l’égalité entre les femmes et les hommes revient à faire de l’économie intelligente. Il s’agit d’une pratique essentielle qui permet d’augmenter la productivité des entreprises tout en ouvrant la voie à davantage de croissance économique et de cohésion et de justice sociales. En tant que banque de l’UE, nous sommes déterminés à faire en sorte, aux côtés de nos partenaires, que nos investissements profitent équitablement à toutes les composantes de notre société. Je suis très fier que la BEI appuie, avec FMO, le fonds pour le climat de responsAbility, qui s’est qualifié aujourd’hui pour le Défi 2X. »

Antoine Prédour, responsable du financement climatique chez responsAbility : « Le succès ne peut se passer d’une approche globale et je suis fier de participer à cette initiative. Il est temps que l’égalité des sexes accède au rang d’exigence, quel que soit le type d’investissement. »

responsAbility pilote un cadre d’investissement soucieux de l’égalité des sexes afin de promouvoir, via son fonds, l’équité entre les sexes et d’autres résultats sociaux et environnementaux dans l’intérêt des entreprises dans lesquelles il investit. Pour y parvenir, le gestionnaire bénéficie de l’assistance technique de Power Africa et des services consultatifs des sociétés de premier plan Sagana et Catalyst at Large, spécialistes du conseil dans les domaines de l’investissement d’impact et de l’égalité des sexes.

Blog: Moving the Gender Equality Needle: A personal Story from the Energy Sector