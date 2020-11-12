- Une perspective sexospécifique est adoptée pour les investissements du fonds pour le climat, qui soutient les énergies propres en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est
- 50 % des entreprises de son portefeuille fournissent des emplois de qualité aux femmes
- L’égalité des sexes promue dans le secteur de l’énergie où la main-d’œuvre ne compte que 32 % de femmes
Dans le cadre du Sommet Finance en Commun, responsAbility Investments, un des principaux gestionnaires suisses d’actifs durables, s’engage à appliquer une optique sexospécifique à ses investissements via son fonds climatique. Cet engagement a permis au fonds pour le climat, un fonds de dette privé qui répond au manque d’accès aux énergies propres principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est, de se qualifier pour le Défi 2X. Le Défi 2X est une initiative phare qui vise à déployer et à mobiliser des capitaux dans le but de favoriser l’autonomisation et la participation économique des femmes dans les marchés émergents.
Le fonds s’est qualifié pour le Défi 2X en remplissant les critères dans le domaine de l’emploi : au moins 50 % des entreprises de son portefeuille améliorent activement l’emploi des femmes et leur fournissent des emplois de qualité. Le secteur de l’énergie est l’un des secteurs les moins inclusifs du point de vue des sexes, avec seulement 32 % de main-d’œuvre féminine (IRENA 2019). L’adoption d’une perspective soucieuse de l’équité entre les sexes aidera le fonds pour le climat à faire en sorte que les talents féminins soient attirés et retenus et qu’ils puissent contribuer à ce secteur en plein essor.
responsAbility bénéficie de l’appui de FMO, la banque de développement néerlandaise, et de la Banque européenne d’investissement (BEI). FMO est membre du Défi 2X, dont la BEI a adopté les critères qui visent à promouvoir les possibilités offertes aux femmes en soutenant leur esprit d’entreprise, la progression de leurs carrières et leur accès à des postes de direction, à des emplois de qualité et à des produits et services qui renforcent leur participation à l’économie. Le Défi 2X a pour objectif de repérer les entreprises admissibles directement ou via des intermédiaires financiers qui adhèrent à un ou plusieurs de ces domaines. Il a dépassé son objectif de 3 milliards d’USD d’engagements en juin 2020.
Jorim Schraven, directeur Impact et ESG à FMO, la banque de développement néerlandaise : « Nous saluons et soutenons l’engagement de responsAbility d’appliquer à son fonds pour le climat une optique d’investissement soucieuse de l’égalité des sexes, ainsi que son adhésion au Défi 2X. Nous considérons que le fonds pour le climat de responsAbility donne l’exemple en soutenant l’autonomisation économique des femmes dans le secteur de l’énergie, et nous nous réjouissons à l’idée de nouer un partenariat en vue d’atteindre les ODD en matière d’action en faveur du climat et d’égalité des sexes. »
Thomas ÖSTROS, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) : « Soutenir des investissements avisés sur le plan de l’égalité entre les femmes et les hommes revient à faire de l’économie intelligente. Il s’agit d’une pratique essentielle qui permet d’augmenter la productivité des entreprises tout en ouvrant la voie à davantage de croissance économique et de cohésion et de justice sociales. En tant que banque de l’UE, nous sommes déterminés à faire en sorte, aux côtés de nos partenaires, que nos investissements profitent équitablement à toutes les composantes de notre société. Je suis très fier que la BEI appuie, avec FMO, le fonds pour le climat de responsAbility, qui s’est qualifié aujourd’hui pour le Défi 2X. »
Antoine Prédour, responsable du financement climatique chez responsAbility : « Le succès ne peut se passer d’une approche globale et je suis fier de participer à cette initiative. Il est temps que l’égalité des sexes accède au rang d’exigence, quel que soit le type d’investissement. »
responsAbility pilote un cadre d’investissement soucieux de l’égalité des sexes afin de promouvoir, via son fonds, l’équité entre les sexes et d’autres résultats sociaux et environnementaux dans l’intérêt des entreprises dans lesquelles il investit. Pour y parvenir, le gestionnaire bénéficie de l’assistance technique de Power Africa et des services consultatifs des sociétés de premier plan Sagana et Catalyst at Large, spécialistes du conseil dans les domaines de l’investissement d’impact et de l’égalité des sexes.
Informations générales
À propos de la Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE tant en Europe que dans le reste du monde.
Afin de renforcer les incidences positives de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes avec pour objectif d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et de l’appliquer à ses activités de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE.
La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.
Pour de plus amples informations : les initiatives de la BEI concernant l’égalité entre les sexes
À propos de responsAbility Investments AG (www.responsability.com)
Gestionnaire d’actifs de premier plan dans le domaine de l’investissement d’impact depuis 17 ans, responsAbility gère un portefeuille de 3,5 milliards d’USD d’actifs investis dans plus de 300 entreprises à fort impact gérées selon les critères ESG et situées dans 76 économies émergentes. Les fonds gérés par responsAbility ont investi, depuis sa création en 2003, plus de 10 milliards d’USD en dette privée et en capital-investissement dans des sociétés des secteurs de l’alimentation durable, de l’inclusion financière et du financement climatique, et dont les modèles d’entreprise soutiennent directement les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.
responsAbility est sise à Zurich (Suisse) et dispose de bureaux locaux à Bangkok, Genève, Hong Kong, Lima, Mumbai, Nairobi, Oslo, Paris et Tbilissi. Enregistrée auprès de la FINMA, l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers, responsAbility compte parmi ses actionnaires diverses institutions financières suisses et internationales réputées, des investisseurs privés ainsi que ses propres collaborateurs.
À propos de FMO
FMO est la banque néerlandaise de développement. En tant qu’actrice majeure de l’investissement d’impact, elle accompagne la croissance durable du secteur privé dans les pays en développement et les marchés émergents en investissant dans des projets et des entrepreneurs ambitieux. Forte de ses 50 ans d’expérience en faveur de l’émancipation des individus en vue de leur permettre d’utiliser leurs compétences pour améliorer leurs conditions de vie, FMO est convaincue qu’un secteur privé fort favorise le développement économique et social. FMO se concentre sur trois secteurs ayant un fort impact sur le développement, à savoir les institutions financières, l’énergie et l’agroalimentaire (eau et alimentation). Avec un portefeuille d’investissements de 9,7 milliards d’EUR répartis dans plus de 85 pays, FMO est l’une des principales banques bilatérales de développement du secteur privé dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.fmo.nl.