Un prêt de la BEI de 185 millions de PLN (42 millions d’EUR) contribue à la construction de quatre parcs éoliens dans l’ouest de la Pologne

La Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) apporte un cofinancement à hauteur de 185 millions de PLN

Le financement de la BEI est assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la LBBW apportent chacune 185 millions de PLN (environ 42 millions d’EUR) pour financer la construction et l’exploitation de quatre parcs éoliens dans la voïvodie de Grande-Pologne en Pologne. Ces parcs éoliens seront aménagés par l’entreprise allemande wpd AG à Jarocin Kozmin, Jarocin Wschod, Krotoszyn et Slupca Kolaczkowo près de Poznan. Dotés d’une puissance installée de 102,5 MW au total, ils permettront d’alimenter en électricité plus de 60 000 foyers aux heures de consommation de pointe.

Le financement de la BEI est assorti d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Dans le cadre de ce plan, la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques afin de stimuler la compétitivité de l’économie européenne. Le FEIS vise, entre autres objectifs, le développement du secteur de l’énergie, notamment l’utilisation et l’approvisionnement en énergie renouvelable. Le projet permettra de réduire les émissions de Co2 et la pollution atmosphérique, apportant une importante contribution à l’atténuation des changements climatiques. Il viendra par ailleurs à l’appui d’une région au développement moins avancé, contribuant ainsi à réduire les disparités régionales.

« La Pologne cherche à diminuer sa dépendance au charbon, tout en créant de nouveaux emplois dans le secteur de l’énergie », a déclaré Teresa Czerwinska, vice-présidente de la BEI en charge des opérations en Pologne. « L’énergie éolienne est la source d’énergie renouvelable qui présente le plus fort potentiel de croissance dans ce pays et la BEI est très heureuse d’appuyer cette transition. Grâce au FEIS, nous sommes en mesure de combler une lacune s'agissant du financement à long terme et à un prix abordable de la production d’énergie renouvelable en Pologne. C’est un point important car nous devons offrir à ce pays et à sa population les meilleures conditions possibles pour embrasser un avenir propre et respectueux du climat. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie, a pour sa part précisé : « Je me réjouis que les financements de la BEI dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe favorisent la construction de nouveaux parcs éoliens en Pologne. Avec le soutien de l’UE, quelque 60 000 ménages polonais devraient profiter d’une énergie propre. Il s’agit d’un exemple tangible de ce que le pacte vert pour l’Europe signifie concrètement pour les citoyens polonais. Chaque investissement de ce type nous rapproche de notre but : rendre l’Union européenne climatiquement neutre d’ici 2050. »

« La LBBW est honorée d’être le partenaire de wpd AG, acteur majeur du secteur des énergies renouvelables en Allemagne, ainsi que de la Banque européenne d’investissement dans le cadre de cette opération emblématique », a indiqué Thomas Christian Schulz, directeur du financement des infrastructures et des transports de la Landesbank Baden-Württemberg. « Défricher et innover font partie de notre ADN. Après une analyse approfondie, nous avons fait en sorte que ce premier financement dans les énergies renouvelables en Pologne devienne réalité. »

Hartmut Brösamle, directeur de l'exploitation de wpd AG, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’évolution favorable du marché polonais avec la mise en service, cette année, de cinq autres projets confiés à wpd. Ces projets, qui revêtent une importance particulière pour wpd, seront dorénavant mis en œuvre en coopération avec des partenaires de confiance. Forts d’une équipe solide et d’une vaste réserve de projets, nous sommes engagés sur le long terme en Pologne. »

Les installations seront exploitées par des sociétés de projet appartenant à wpd europe GmbH, filiale de wpd AG. wpd AG a conçu et mis en œuvre plus de 4GW de capacité éolienne dans le monde depuis la fin des années 1990. La BEI a, pour sa part, déjà apporté son soutien à des projets éoliens maritimes de l’entreprise, en France et en Allemagne. Les parcs éoliens bénéficieront du dispositif de soutien aux énergies renouvelables de la Pologne pour une partie de l’électricité produite.

Informations générales

À propos de wpd AG

wpd AG a été créée à Brême en 1996. La société planifie et exploite des projets éoliens, terrestres et maritimes, ainsi que des projets solaires en Allemagne, en Europe, en Asie et sur le continent américain. Elle s’occupe des projets tout au long de leur durée, de l’émergence des premières idées jusqu’au démantèlement des installations ou leur éventuelle reconversion (le « repowering »). Elle loue les terrains, conçoit les parcs éoliens ou solaires conformément à leurs cahiers des charges respectifs, s’occupe des demandes d’autorisations et de permis, se charge du montage financier, négocie les meilleures conditions relatives à l’achat des équipements techniques et se porte garant du bon déroulement du projet. wpd AG emploie plus de 2 200 collaborateurs qui travaillent dans 21 pays.

À propos de la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Avec un actif total de 257 milliards d’EUR et 10 000 collaborateurs (2019), la LBBW fait partie des plus grandes banques d'Allemagne. En tant que banque universelle tournée vers les entreprises familiales de taille intermédiaire (les « Mittelstands »), elle a axé son cœur de métier vers la clientèle des entreprises, ainsi que les clients particuliers et les caisses d’épargne. La LBBW s’intéresse également en priorité au financement immobilier, au financement de projet et à l’activité de marchés de capitaux axée sur les consommateurs avec les banques, les caisses d’épargne et les investisseurs institutionnels. Solidement ancrée dans le Bade-Wurtemberg, la LBBW est également implantée à l’international avec ses 19 bureaux de représentation dans 18 pays du monde.