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WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND

Signature(s)

Montant
40 888 009,23 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 40 888 009,23 €
Énergie : 40 888 009,23 €
Date(s) de signature
15/09/2020 : 1 090 843,66 €
15/09/2020 : 3 711 117,61 €
15/09/2020 : 16 418 883,97 €
15/10/2020 : 19 667 163,99 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 15/09/2020
20190231
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
WPD AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 184 million (EUR 43 million)
PLN 670 million (EUR 156 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of 4 wind farms for a total capacity of 103MW near Poznan, within the voivodship Wielkopolskie, a cohesion priority region.

The development of onshore wind energy supports the EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the EIB's renewable energy and energy efficiency objectives. Additionally, this project contributes to the EIB's lending priority objectives on renewable energy, as well as to climate action and social cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has been fully approved following an environmental impact assessment process. With suitable mitigation measures in place, the project is not expected to have a significant negative impact on the integrity of the nearby nature conservation sites.

The promoter is a private entity. The project will be operating without exclusive or special rights, hence private sector procurement procedures will apply.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Date de publication
30 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95017583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190231
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Date de publication
17 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
236757409
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190231
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - WIELKOPOLSKIE ONSHORE WIND
Date de publication
22 Nov 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
124806464
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190231
Dernière mise à jour
23 Nov 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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