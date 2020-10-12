© Getty Images

Début septembre 2020, Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) a signé un nouvel accord de prêt d’un montant de 100 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette opération s’inscrit dans le cadre du prêt-programme « EFL COVID-19 CRISIS RESPONSE FOR SME & MIDCAP », le programme d’aide lancé cette année par la BEI pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19. Les fonds mis à disposition serviront à financer des investissements effectués par des petites et moyennes entreprises (PME) et des microentreprises en Pologne.

La coopération entre l’EFL et la BEI a débuté en 2007. Depuis lors, 12 conventions de financement ont été signées au total, pour un montant total de 1,080 milliard d’EUR.

« La signature du contrat au titre du programme d’aide mis en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19 confirme non seulement la stabilité d’EFL, mais est aussi la preuve de la confiance et de la réputation que nous avons construites au cours de longues années de coopération. Nous sommes l’une des premières institutions financières polonaises à bénéficier d’un soutien aussi important de la BEI dans le cadre du nouveau programme. Les fonds obtenus seront utilisés pour financer des investissements mis en œuvre par des entreprises polonaises, en cette période difficile et exigeante pour le développement de ces entreprises », a déclaré Radosław Woźniak, PDG d’EFL.

« Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau unir nos forces à celles d’EFL pour soutenir les petites entreprises en Pologne. Alors que la crise sanitaire continue d’affecter l’économie, il est important d’adapter notre panoplie d’outils et d’accroître la disponibilité de financements abordables pour les entreprises qui se trouvent actuellement en difficulté. Le crédit-bail est un instrument important pour les jeunes entreprises qui ont besoin d’acquérir ou de remplacer des machines. Nous devons veiller à ce qu’elles conservent leur accès au marché », a ajouté Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI supervisant les opérations en Pologne.

Coopération avec la BEI

Grâce à sa coopération avec la BEI, EFL a mis en place un produit de « crédit-bail européen » attrayant. Plus abordable qu’un produit de crédit-bail standard, il est accessible à un plus grand nombre de clients, y compris aux PME. En 2014, EFL, en coopération avec la BEI, a été la première institution financière en Pologne et la deuxième en Europe à introduire une nouvelle formule de financement à des conditions favorables pour les PME dans le cadre de l’initiative « Des emplois pour les jeunes », destinée à promouvoir les entreprises soutenant l’emploi des jeunes de 15 à 24 ans.

En 2017, EFL a mené à bien son processus de titrisation, qui a été l’une des transactions les plus importantes de ce type sur le marché polonais du crédit-bail. EFL a obtenu plus de 1 milliard de PLN de la BEI pour soutenir les entreprises polonaises, tout en offrant des financements aux PME à moindre coût grâce à son nouveau produit de crédit-bail européen.

Depuis 2008, près de 107 000 contrats ont été conclus dans le cadre du crédit-bail européen