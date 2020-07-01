Un prêt de 50 millions d’EUR servira à financer l’aménagement d’un campus technologique de pointe à Kiev

Le complexe comprendra une faculté des technologies de l’information à but non lucratif et des bureaux multifonctionnels pour les entreprises à vocation technologique

Le projet contribuera à créer 549 emplois à plein temps et 2 400 postes temporaires et soutiendra indirectement quelque 15 000 emplois autour d’UNIT.City

La Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé de prêter 50 millions d’EUR à UNIT.City, le premier pôle de l’innovation à intégration verticale d’Ukraine. Le prêt de la BEI servira à financer le projet de campus d’innovation ukrainien, qui portera sur la conception, la rénovation et la construction d’installations et de structures sur le site d’UNIT.City, qui appartient à la société holding UFuture.

Le projet bénéficiera du soutien du volet Innovateurs émergents du dispositif InnovFin, une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI qui encourage les investissements dans la recherche et l’innovation (R-I) par des établissements publics et privés. Le prêt est appuyé par Horizon 2020, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation, et est géré par la BEI.

Le projet contribuera à créer l’une des plus importantes plateformes associant des infrastructures dédiées et un écosystème de l’innovation, destinée à des entreprises d’Europe centrale et orientale spécialisées dans l’informatique et les technologies. Cette plateforme, qui rassemblera de jeunes pousses, des centres de formation à l’informatique, des entreprises high tech, des laboratoires de R-D et des pépinières et accélérateurs d’entreprises sur un site de 25 ha, en zone urbaine, stimulera le développement du secteur ukrainien des hautes technologies.

Le projet comprend un établissement privé de formation à l’informatique à but non lucratif, des espaces polyvalents et flexibles pouvant accueillir des bureaux de tous types, des ateliers de fabrication numérique collaboratifs (« fab labs »), des espaces communs et d’interaction, ainsi que des salles pour séminaires et réunions permettant la tenue de manifestations, ainsi que d’autres installations et infrastructures connexes. Sur le campus, les locataires auront accès aux installations du complexe, à des bureaux multifonctionnels, à des programmes de mentorat et de formation, ainsi qu’à des outils et services coopératifs pour soutenir la croissance de leur entreprise.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’Ukraine possède l’une des populations de professionnels des technologies de l’information les plus importantes et à la croissance la plus rapide d’Europe, avec environ 200 000 personnes travaillant dans ce secteur. En outre, la plupart des clients des sociétés informatiques ukrainiennes sont originaires d’Europe occidentale et des États-Unis. Malgré ces réalisations remarquables, l’Ukraine, et plus particulièrement la zone urbaine de Kiev, sont dépourvues d’un véritable écosystème pour les entreprises informatiques et de R-D, quelle que soit leur dimension, des jeunes pousses aux entreprises de haute technologie en pleine expansion. Avec le soutien spécifique du volet Innovateurs émergents du dispositif InnovFin, la BEI aide maintenant l’Ukraine à combler ce déficit. Cela contribuera à renforcer la compétitivité et permettra de tirer pleinement profit de la main-d’œuvre qualifiée du pays et de sa capitale. »

Mariya Gabriel, commissaire à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse : « Dans le cadre de notre engagement commun à créer un Espace européen de la recherche plus inclusif, plus connecté et plus résilient, il est important de renforcer notre appui aux activités de recherche et d’innovation dans les pays du Partenariat oriental. Nous devons combler les lacunes existantes et promouvoir la participation des chercheurs et des entreprises technologiques de ces pays dans le contexte du programme‑cadre de recherche et d’innovation de l’UE. L’investissement annoncé ce jour ciblant un pôle de l’innovation intégré en Ukraine contribuera à atteindre cet objectif et permettra de stimuler l’écosystème du pays en ce qui concerne l'esprit d'entreprise et l’innovation. »

Vasyl Khmelnytsky, le fondateur d’UFuture : « La ligne de crédit de la BEI va nous permettre d’accélérer l’aménagement d’UNIT.City à Kiev. Il s’agit là d’un signal important pour l’ensemble du marché et cela prouve que nous allons dans la bonne direction avec le soutien des institutions européennes. Nous sommes prêts à partager notre expérience et à étendre ce concept de pôles d’économie créative à tout le pays. »

Kirill Bondar, associé et directeur financier d’UNIT.City : « Le partenariat avec la Banque européenne d’investissement dans le cadre du projet d’UNIT.City repose non seulement sur un financement nécessaire, mais constitue également une contribution précieuse en matière de réputation. Ce projet sans précédent pour l’Ukraine ouvre des perspectives pour de nouveaux partenaires financiers et de nouveaux investisseurs, tant à UNIT.City que dans le pays. Nous montrons au monde entier que les entreprises ukrainiennes sont dignes de confiance. »

La ligne de crédit de la BEI prévoit jusqu’à 10 tranches d’au moins 5 millions d’euros chacune. Les fonds sont prêtés pour neuf ans avec un taux d’intérêt annuel très compétitif pour l’Ukraine. Les ressources seront affectées à la construction de nouveaux campus dans le parc de l’innovation (unités B15, B16, B17 et U1) d’une superficie totale de 70 000 m2. Le coût total du projet (en ce compris les composantes financées par la BEI) est estimé à 110 millions d’EUR. Ainsi, environ la moitié des coûts estimés seront financés par la BEI.

Le promoteur du projet et l’emprunteur du prêt de la BEI est Unit Holdings LLC, une société créée par le bénéficiaire effectif du groupe UFuture. Le projet, qui devrait être achevé d’ici 2023, créera jusqu’à 2 400 emplois temporaires et augmentera les effectifs permanents du promoteur de 549 postes à plein temps. Le projet soutiendra indirectement environ 15 000 emplois dans les entreprises locataires présentes dans le parc d’innovation UNIT.City.

Le partenaire juridique de l’opération était Everlegal Law Firm. Le partenaire financier est Ukrgasbank.

Informations générales

Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, elle apporte ses financements et son savoir-faire pour des projets d’investissement solides et durables qui soutiennent les objectifs stratégiques de l’UE. La Banque concentre plus de 90 % de son activité en Europe, mais elle investit également à l’appui des politiques européennes d’action extérieure et de développement.

La BEI finance des projets en Ukraine en vertu du mandat de prêt extérieur de l’UE. Ce mandat permet à la Banque de disposer d’une garantie couverte par le budget de l’UE pour soutenir des projets présentant un intérêt notable pour cette dernière et pour ses voisins orientaux, dans les domaines des infrastructures socio-économiques, du développement du secteur privé local et de l’action en faveur du climat.

Le volet Innovateurs émergents d’InnovFin comble le déficit d’investissement en R-I dans les États membres qualifiés d’innovateurs modérés ou modestes (conformément au Tableau de bord européen de l’innovation) et dans les pays associés au programme Horizon 2020 en améliorant la mise à disposition de financements à risque pour les entreprises à croissance rapide ou axées sur la R-I, les infrastructures de R-I, les infrastructures d’appui à l’innovation et d’autres entités. Ce produit est proposé par la BEI ou via un intermédiaire financier sous la forme de prêts et d’opérations de type apports de fonds propres d’un montant minimum de 7,5 millions d’EUR.

UFuture est une société holding de l’entrepreneur ukrainien Vasyl Khmelnytsky qui intègre ses projets d’affaires et ses investissements d’impact. La société possède un portefeuille diversifié d’actifs dans les domaines de l’immobilier, des infrastructures, de l’industrie, des énergies renouvelables, des produits pharmaceutiques et des technologies de l’information. L’actif d’UFuture est actuellement estimé à 550 millions de dollars et la capitalisation totale des entreprises dans lesquelles elle a investi s’établit à plus d’un milliard de dollars.