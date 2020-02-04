Innovation Campus for Ukraine

Fiche récapitulative
The project is part of an urban development and comprises the design, renovation and construction of carefully selected sub-projects that are part of the innovation campus. The project includes the extension of a private non-profit IT training facility, multifunctional flexible floor space offering a variety of office accommodation, fablabs, communal and interaction spaces as well as seminar and meeting room spaces for events plus other supporting facilities and infrastructures. The variety of spaces and services aim to create and sustain an innovation eco-system that supports technology driven innovative companies and global market leaders to further strengthen and enhance the IT sector in Ukraine.
The proposed project will contribute to compensate for the lack of proper fostering environment for the Innovation sector. It should provide state-of-the-art facilities (adaptable office spaces and laboratories) as well as the adequate mix of enterprises: - on the business side, with incubators, start-ups, intermediary high-tech companies, and large companies, - on education, with a coding school, and - on financing, with several seed-capital investors as well as VC funds which are already supporting the enterprises on the site.
The Bank will see to it that the project will comply with the Bank's E&S standards, and the spirit of the EU Directive on Energy Performance of Buildings.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.