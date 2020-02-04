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INNOVATION CAMPUS FOR UKRAINE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
30/06/2020 : 22 000 000 €
30/06/2020 : 28 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 février 2020
Statut
Référence
Signé | 30/06/2020
20170399
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INNOVATION CAMPUS FOR UKRAINE
LLC UNIT HOLDINGS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 108 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of an urban development and comprises the design, renovation and construction of carefully selected sub-projects that are part of the innovation campus. The project includes the extension of a private non-profit IT training facility, multifunctional flexible floor space offering a variety of office accommodation, fablabs, communal and interaction spaces as well as seminar and meeting room spaces for events plus other supporting facilities and infrastructures. The variety of spaces and services aim to create and sustain an innovation eco-system that supports technology driven innovative companies and global market leaders to further strengthen and enhance the IT sector in Ukraine.

The proposed project will contribute to compensate for the lack of proper fostering environment for the Innovation sector. It should provide state-of-the-art facilities (adaptable office spaces and laboratories) as well as the adequate mix of enterprises: - on the business side, with incubators, start-ups, intermediary high-tech companies, and large companies, - on education, with a coding school, and - on financing, with several seed-capital investors as well as VC funds which are already supporting the enterprises on the site.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will see to it that the project will comply with the Bank's E&S standards, and the spirit of the EU Directive on Energy Performance of Buildings.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INNOVATION CAMPUS FOR UKRAINE
Date de publication
24 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125802674
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170399
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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