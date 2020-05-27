© LordsLB

Le tout premier prêt de la BEI en faveur de centrales photovoltaïques dans le nord de la Pologne s’élève à 82 millions de PLN (environ 18 millions d’EUR).

D’une puissance totale allant jusqu’à 66 MW, à même de desservir l’équivalent de 19 000 foyers, ces centrales éviteront l’émission de 47 000 tonnes de dioxyde de carbone par an.

Garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le projet contribuera au développement des sources d’énergie renouvelables en Pologne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé ce jour son premier prêt en faveur d’une entreprise qui construit et exploite des centrales photovoltaïques en Pologne. La banque de l’UE prêtera 82 millions de PLN (environ 18 millions d’EUR) à Energy Solar Projekty sp.z o.o. pour la construction et l’exploitation de 66 petites centrales photovoltaïques indépendantes. En moyenne, chaque centrale aura une puissance nominale inférieure ou égale à 1 MW. La puissance totale pour l’ensemble des centrales sera d’environ 65,6 MW, le projet offrant ainsi la possibilité d’alimenter l’équivalent de 19 000 ménages en énergie.

L’emprunteur, Energy Solar Projekty sp.z o.o, est une filiale du fonds Energy and Infrastructure SME Fund, qui est géré par Lords LB Asset Management, une société de gestion d’actifs établie en Lituanie.

L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe, géré conjointement par la Commission européenne et la BEI. La BEI cofinance le projet avec DNB Bank Polska, chacune des deux banques fournissant 50 % de la dette de premier rang (pour un montant total de 164 millions de PLN). Les actionnaires de l’emprunteur (Energy Solar Projekty sp.z o.o.) fourniront environ 30 % de la totalité des fonds nécessaires au projet.

Les centrales photovoltaïques sont situées dans le nord de la Pologne, dans les voïvodies de Poméranie occidentale, Poméranie, Varmie-Masurie et Kuyavie-Poméranie, avec une concentration plus importante dans les trois premières régions. Elles sont réparties au sein de huit sociétés de projet, comprenant chacune une ou plusieurs centrales. Energy Solar Projekty sp.z o.o. est la société holding détenant l’intégralité du portefeuille.

La puissance totale des nouvelles centrales photovoltaïques indépendantes composant le portefeuille permettra de générer environ 68 000 MWh d’électricité lors de la première année et contribuera à éviter l’émission de 47 000 tonnes de dioxyde de carbone année après année. La puissance installée totale de l’ensemble des centrales solaires en Pologne était estimée à environ 1,3 GW à la fin de 2019.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations pour ce pays : « Nous nous félicitons de ce tout premier financement de la BEI en faveur d’un projet d’énergie solaire en Pologne. L’énergie photovoltaïque joue un rôle dans la décarbonation du secteur de l’énergie et représente une industrie en forte croissance dans de nombreux pays. La Pologne ne fait pas exception à la règle. Le système d’enchères mis en place par le gouvernement a suscité un vif intérêt de la part d’investisseurs nationaux et internationaux, comme le montre en l’espèce la société lituanienne Lords LB Asset Management. Il s’agit du premier projet concret financé par la BEI dans le cadre d’un prêt-programme consacré à l’énergie solaire en Pologne et approuvé en 2018. Nous espérons que d’autres projets se matérialiseront prochainement. »

Domas Kacinskas, membre du conseil d’administration de Lords LB Asset Management et gestionnaire d’Energy and Infrastructure SME Fund : « Lords LB Asset Management salue le financement octroyé par la Banque européenne d’investissement et soutient les valeurs et les objectifs de la politique qu’elle a mise en œuvre en matière d’action climatique. Ce prêt permettra à Energy and Infrastructure SME Fund de poursuivre sur sa lancée et d’élargir son faisceau d’activités en qualité de fournisseur indépendant de services énergétiques en Pologne, en mettant davantage l’accent sur des solutions et systèmes intelligents de gestion de l’énergie qui favorisent l’efficacité énergétique. Investir dans le développement de sources d’énergie renouvelables permettra non seulement de faire une contribution capitale à la lutte contre les changements climatiques, mais également de réduire la facture énergétique. Par l’intermédiaire de ce projet, nous souhaitons accroître notre compétitivité et contribuer de manière décisive à la décarbonation accélérée du secteur de l’énergie. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « L’accord de financement portant sur la construction des centrales solaires signé aujourd’hui est une excellente nouvelle tant pour l’économie que pour l’environnement de la Pologne. Le pacte vert pour l’Europe sera au cœur des efforts de reconstruction de nos économies après la pandémie de coronavirus et la Pologne devrait continuer à utiliser tout le soutien que l’UE lui offre. »

Artur Tomaszewski, président du conseil d’administration de DNB Bank Polska : « DNB Bank Polska est très fière de soutenir Lords LB Asset Management dans le cadre de ce projet et aux côtés de la Banque européenne d’investissement. Il s’agit du premier prêt destiné à un financement sur projet octroyé par DNB au secteur photovoltaïque polonais et l’un des premiers et des plus importants à ce jour sur le marché. Car nous figurons parmi les bailleurs de fonds les plus actifs dans le secteur des énergies renouvelables en Pologne, nous avons pu nous appuyer sur de solides connaissances du secteur, acquises grâce à plusieurs opérations de financement dans le domaine de l’éolien terrestre. Ce savoir-faire nous a permis de façonner la structure de financement de manière efficace. Notre banque fait preuve d’un engagement sans faille en faveur de la transition de l’économie vers des solutions vertes et durables ; le développement des sources d’énergie renouvelables en Pologne fait donc partie de nos priorités absolues. Je suis convaincu que le financement de ce projet stimulera le secteur de l’énergie verte en Pologne. »

Informations générales

Les financements mis à disposition par la BEI au titre du prêt-programme de 2018 en faveur de projets d’énergie solaire en Pologne s’élèvent au total à 450 millions de PLN (environ 100 millions d’EUR). Le prêt-programme soutient des projets de centrales photovoltaïques terrestres de petite et moyenne dimension en Pologne faisant l’objet d’une protection des recettes contre les fluctuations de prix, et attribués dans le cadre d’adjudications organisées par le pays dans le domaine des énergies renouvelables. Ce programme soutient les objectifs de l’UE et de la Pologne en matière de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aidera à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Lords LB Asset Management

Lords LB Asset Management est un fournisseur de premier plan de services de gestion de placements pour clients institutionnels et particuliers fortunés. Créée en 2008, Lords LB Asset Management est spécialisée dans les stratégies de placement immobilier et de capital-investissement. La société gère actuellement 15 fonds : 12 fonds de placement immobilier, 2 fonds de capitaux privés et 1 fonds axé sur l’énergie et les infrastructures. Fin décembre 2019, la valeur totale des actifs gérés par ces fonds dépassait 530 millions d’EUR.

Energy and Infrastructure SME Fund

Energy and Infrastructure SME Fund a été créé en 2016. Le fonds est principalement axé sur l’investissement dans des projets relevant des domaines des énergies renouvelables ou des infrastructures ainsi que dans des projets de type partenariat public-privé, situés dans les pays baltes et en Pologne. Il vise à lever 75 millions d’EUR au maximum.