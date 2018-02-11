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LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO

Signature(s)

Montant
18 424 482,09 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 18 424 482,09 €
Énergie : 18 424 482,09 €
Date(s) de signature
26/05/2020 : 18 424 482,09 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 février 2020
Statut
Référence
Signé | 26/05/2020
20190235
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO
UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 82 million (EUR 18 million)
PLN 200 million (EUR 44 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is part of an EIB Programme Loan (2018-0211) that includes a portfolio of 66 independent, small scale, land based photovoltaic (PV) plants. The PV plants, which have an individual nominal capacity of about <=1MW, totaling to ~66M, are geographically dispersed across central-northern Poland, covering areas in the West Pomeranian Voivodeship, Pomeranian Voivodeship, Warmian-Masurian Voivodeship and Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, with a larger conglomeration in the first three regions.

The development of PV plants supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the EIB's renewable energy and climate action objectives, as well as to EFSI. Additionally, as investments are located in Poland, the project supports cohesion in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on the currently available documentation of the promoter, it appears that the environmentally relevant conditionality set out for the Programme Loan is met for this sub-operation and thus the project would be acceptable for EIB financing in environmental and social terms.

The project will enjoy 15-year guaranteed offtake premium, determined by the Polish Energy Regulatory Office following a competitive public auctions. The support scheme under the Renewable Energy Act has received the European Commission's State Aid clearance. The promoter is a private company operating in the utility sector, therefore is not subject to the EU Public Procurement Directives, however it will be required to fulfil the principles of non-discrimination, transparency and fairness for its procurement operations.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO
Date de publication
24 May 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123547007
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190235
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LORDS LB 66 MW SOLAR PV PORTFOLIO
Date de publication
24 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
150776072
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190235
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - POLAND SOLAR POWER PROJECTS PROGRAMME
Date de publication
16 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87276600
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180211
Dernière mise à jour
16 Nov 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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