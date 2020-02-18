La BEI a appuyé à Chypre des investissements dans les petites entreprises, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Au total, depuis la crise financière, la BEI a mis à disposition 1,7 milliard d’EUR en faveur de nouveaux investissements à Chypre

Le président de la BEI devrait rencontrer le président Nikos Anastasiades ainsi que des ministres clés et visiter de nouveaux bâtiments scolaires

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), se rend à Chypre pour aborder les investissements récents et à venir et constater dans quelle mesure la BEI aide à améliorer l’éducation dans le pays.

« La Banque européenne d’investissement joue un rôle unique en partageant son expérience technique et en apportant un soutien financier en faveur d’investissements porteurs de changement en Europe. Pendant de nombreuses années, la BEI a joué un rôle majeur dans l’amélioration des possibilités économiques et sociales à Chypre et a renforcé son engagement depuis la crise financière. En tant que nouveau gouverneur chypriote de la BEI, j’espère garantir une coopération renforcée avec la BEI pour mobiliser de nouveaux investissements qui profiteront à Chypre dans les années à venir », a déclaré Constantinos Petrides, ministre des finances de la République de Chypre et gouverneur de la Banque européenne d’investissement.

« C’est pour moi un plaisir de revenir à Chypre. Cette visite constitue l’occasion parfaite d’informer le président Anastasiades des mesures prises par la Banque européenne d’investissement pour aider les entreprises chypriotes à croître et à améliorer des services importants, après une année 2019 marquée par un vaste engagement de la banque de l’UE. J’aurai aussi l’occasion d’aborder la question du soutien que la BEI pourra apporter à l’avenir à des investissements prioritaires. Je me réjouis de me rendre compte de visu, dans le contexte de notre intervention dans 213 écoles du pays, des retombées qu’a l’investissement de la BEI à l’école anglaise sur la qualité de l’enseignement proposé aux étudiants chypriotes – grecs et turcs », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Chypre, principal bénéficiaire des financements de la BEI

L’année dernière, le Groupe BEI a mis à disposition 230 millions d’EUR pour de nouveaux investissements à Chypre, soit 1,04 % du PIB chypriote. Une fois de plus, Chypre a été le principal bénéficiaire par habitant des investissements de la BEI.

Ces investissements ont inclus de nouvelles lignes de crédit avec des banques chypriotes pour soutenir des investissements d’entreprises et appuyer de nouveaux projets dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. La BEI a aussi approuvé le dernier appui en faveur d’investissements dans le développement urbain, les déchets, les transports, les télécommunications et la santé, parallèlement à des aides non remboursables de l’Union européenne.

Nouvel appui attendu en faveur de l’énergie, de l’action en faveur du climat, des communications et de l’innovation

La BEI envisage actuellement un nouvel appui en faveur d’investissements dans la production d’électricité, afin de réduire sensiblement la dépendance au pétrole, dans l’action climatique des petites entreprises, dans un accès à l’internet à haut débit et dans les services financiers en ligne à Chypre.

Transformer l’enseignement transcommunautaire à Chypre

La BEI appuie actuellement des projets de construction, d’agrandissement et de rénovation de 213 écoles maternelles, primaires et secondaires à Chypre.

Au cours de sa visite, Werner Hoyer, président de la BEI, s’adressera au personnel et aux étudiants de l’école anglaise et visitera le bâtiment Newham, récemment construit et financé par la BEI et le gouvernement chypriote. Il s’agit de l’unique école publique de l’île à proposer un enseignement à la fois aux étudiants chypriotes grecs et turcs, ainsi qu’à ceux des minorités arméniennes, latines et maronites et à ceux venant de l’étranger.

Consolidation de l’historique solide depuis la crise financière

La Banque européenne d’investissement a prêté plus de 4 milliards d’EUR à l’appui d’investissements à Chypre depuis que la première opération de la BEI a été approuvée il y a 37 ans.

Au cours des six dernières années, depuis la crise financière, la BEI a approuvé plus de 1,7 milliard d’EUR de nouveaux investissements dans l’éducation, le transport maritime, l’eau et le secteur privé.