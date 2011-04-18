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PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION II

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 55 000 000 €
Éducation : 55 000 000 €
Date(s) de signature
20/06/2011 : 55 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 20/06/2011
20100161
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Primary and Secondary Education II

The Republic of Cyprus - Ministry of Education and Culture acting through its Technical Services Department (TSD).
Mrs. Evangelia Adamou Georgiou
Senior Engineer

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 210 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Restructuring of the schools estate in Cyprus through new construction, extension and rehabilitation of infrastructure located all over the country.

The project will contribute to human capital formation and hence the knowledge economy on Cyprus. The project reinforces the human capital stock of a Member State, making it eligible under Article 309 of the EU Treaty, point (c) Common Interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the EIA screening decision taken by the Competent Authority.

The Bank will require the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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