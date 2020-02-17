© Mlekpol

Ce prêt permettra à Mlekpol d’introduire le concept d’industrie 4.0 et de réduire son empreinte carbone.

Soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe, l’investissement renforcera la présence de l’entreprise dans la chaîne de valeur de l’industrie alimentaire.

L’opération cible une région moins favorisée de l’UE et contribuera à créer des emplois dans des zones rurales polonaises.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un financement à Mlekpol, une des principales coopératives laitières de Pologne, à l’appui de sa stratégie de modernisation et de croissance. Le prêt de 50 millions d’EUR (l’équivalent de 212 millions de PLN) servira à financer une série d’investissements dans l’usine de transformation de Grajewo, un des 12 sites que Mlekpol exploite en Pologne. L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

L’extension et la modernisation des unités de production fourniront à Mlekpol des capacités supplémentaires pour transformer le lait frais et compenser les variations saisonnières de l’offre. Les investissements serviront également à construire un nouveau centre logistique et un entrepôt, ce qui renforcera l’efficacité de l’entreprise. Enfin, ils lui permettront de bâtir une centrale de cogénération de chaleur et d’électricité fonctionnant entièrement au biogaz, à proximité de la station de traitement des eaux usées du site de Grajewo. L’entreprise réduira ainsi la quantité de boues qu’elle produit et n’aura plus besoin d’acheter de l’électricité sur le réseau.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Il s’agit du deuxième prêt de la BEI à Mlekpol et de son troisième à une coopérative laitière en Pologne. Nous sommes convaincus qu’en soutenant des plans d’investissement solides dans l’agriculture et l’industrie alimentaire, nous pouvons aider la Pologne à renforcer un secteur clé de son économie, à améliorer sa compétitivité à long terme et à atteindre un développement territorial équilibré. Cette opération est aussi un bon exemple du soutien que la Banque apporte aux PME polonaises qui poursuivent des objectifs de croissance crédibles. »

Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture, a pour sa part déclaré : « L’investissement dans des technologies modernes peut offrir de vastes possibilités à nos agriculteurs et à nos zones rurales. Je suis particulièrement heureux de constater que cette opération profitera à l’entreprise comme à l’environnement. La communauté agricole a un rôle important à jouer pour la réalisation de nos objectifs climatiques. »

Edmund Borawski, président du conseil d’administration de SM Mlekpol, s’est exprimé en ces termes : « Notre coopérative laitière est axée sur le développement durable. La nécessité de protéger l’environnement est devenue un facteur important pour stimuler le développement de l’innovation. Grâce au concours et aux ressources de la BEI, nous adopterons de nouvelles solutions plus efficaces, tant pour la production que pour l’environnement. Nous contribuerons à réduire les coûts écologiques externes et deviendrons plus économes en énergie. Nous espérons que le soutien de la BEI et l’élargissement de notre gamme de produits laitiers nous permettront aussi d’accroître les échanges commerciaux et de créer d’autres possibilités pour le développement du secteur agricole. »

À propos de Mlekpol

SM Mlekpol a été créée en 1981. L’entreprise arrive en tête des ventes de produits et est numéro un en ce qui concerne les achats de matières premières en Pologne. Le lait pasteurisé et le lait UHT figurent parmi ses principaux produits. Ses marques phares sont Łaciate, Maślanka Mrągowska, Milko, Mazurski Smak, Rolmlecz et Białe. Mlekpol a adopté un code de déontologie et une politique de responsabilité sociale. En outre, ses performances en matière de durabilité sont évaluées chaque année par Sedex (SMETA – audit du commerce éthique) et par EcoVadis (évaluation de la durabilité des entreprises).