DAIRY PRODUCTION MODERNISATION AND LOGISTICS

Fiche récapitulative
The operation concerns investments in expansion, upgrading and modernisation of Mlekpol's dairy production, logistics and storage facilities over the period 2019-2022.
The dairy sector in Poland has great potential for further development, as demonstrated by the progress in milk production, processing, and sales. Further development of the sector depends on increasing process efficiency in order to stay ahead of European environmental standards and global competition. The project will support the local economy since the Promoter is a cooperative owned and controlled by about 10 244 dairy producers who are SMEs.
The projects falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC as amended by Directive 2014/52/EU. More specifically under Annex II Class 7 (c), that is, installations for manufacture of dairy products. The project will be implemented adjacent to existing milk processing facilities and EIAs might be required by the authorities. The impacts to the environment and on the sites of nature conservation are expected to be limited and would mitigated as required by the competent authorities.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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