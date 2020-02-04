La BEI et Azimo ont signé le contrat relatif à un prêt d’amorçage-investissement de 20 000 000 d’euros visant l’accélération des activités de R-D de l’entreprise et l’extension de sa plateforme exclusive de paiement.

Le projet, qui aura pour résultat la mise en place d’une infrastructure européenne de paiement de première importance, contribuera au développement du secteur polonais des technologies financières en créant des emplois hautement qualifiés.

Azimo soutient les objectifs de développement durable des Nations unies portant sur l’inclusion financière et la réduction des inégalités en proposant des services de paiement internationaux rapides, simples et économiques à destination de plus de 200 pays et territoires.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Azimo, le prestataire européen de services de transfert d’argent, ont annoncé ce jour la conclusion d’un contrat de 20 millions d’euros pour l’octroi d’un prêt d’amorçage-investissement. Le financement bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le prêt aidera Azimo à accélérer son expansion, et notamment l’installation de sa propre plateforme de paiement automatisée. À l’heure actuelle, quelque 130 collaborateurs, sur les 160 que compte Azimo au total, travaillent à Cracovie, et le financement de la BEI permettra à l’entreprise d’y étoffer plus rapidement l’équipe technique.

« Travailler à un endroit et envoyer son argent ailleurs est chose courante de nos jours », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Pologne. « Et pourtant, ceux qui ne possèdent pas de compte bancaire ou n’ont pas d’autre moyen de recevoir ou d’envoyer de l’argent sont encore bien trop nombreux. Les entreprises comme Azimo rendent les transferts d’argent faciles, sûrs et abordables. Elles changent la donne, pas seulement pour le marché, mais en premier lieu et surtout pour les personnes qui, grâce à elles, économisent du temps et de l’argent. »

Michael Kent, fondateur et président d’Azimo, a commenté la levée de fonds en ces termes : « Plus grand marché des paiements internationaux au monde, l'Europe est pourtant très mal desservie par les prestataires historiques, et des délais très longs auxquels s’ajoutent des coûts très élevés sont donc la norme pour les consommateurs et les entreprises européennes. Azimo s’attache à faire naître le champion européen des transferts d’argent, qui propose des services quasi instantanés à un coût très bas. Nous sommes très heureux que la Banque européenne d’investissement nous soutienne dans notre mission qui consiste à offrir de meilleurs moyens d’envoyer de l’argent partout dans le monde, ce qui améliore les conditions de vie de millions de personnes. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes », a déclaré : « Les citoyens doivent pouvoir transférer de l’argent le plus rapidement possible et de la manière la plus sûre qui soit. Il s’agit d’une priorité pour la Commission et nous continuerons d’appuyer les entreprises florissantes comme Azimo qui dynamisent le secteur européen des technologies financières et améliorent l’expérience de millions de clients. »

Durant la dernière décennie, le marché des transferts d’argent internationaux a connu des mutations d'une ampleur sans précédent. Si l’essentiel des transactions emprunte toujours le canal des prestataires traditionnels et des banques de détail, les acteurs du numérique, qui utilisent les nouvelles technologies pour accélérer les opérations et réduire les coûts, révolutionnent le secteur et conquièrent des parts de marché. Les Nations unies plaident en faveur d’une diminution des coûts, qu’elles ont inscrite dans leur objectif de développement durable n°10.c ; les baisses de coûts ont des effets considérables dans les économies émergentes où les envois de fonds effectués par les migrants représentent souvent un pourcentage élevé du PIB total.

Selon la Banque mondiale, le volume des envois de fonds à l’échelle mondiale avait atteint 642 milliards de dollars américains en 2018, et devrait dépasser les 700 milliards de dollars américains d’ici à 2021. L'Europe est l'une des principales régions d’origine des envois de fonds sur le plan mondial.

Azimo

Fondée en 2012, Azimo propose des services internationaux de transfert d’argent par voie numérique. Soucieuse d’offrir des services rapides, fiables et bon marché, l’entreprise agit en faveur de l’inclusion financière. Azimo a mis en place un réseau de paiement comprenant 20 000 banques locales dans plus de 200 pays et territoires. En 2019, elle a transféré un volume de plus d’un milliard de dollars américains dans le monde, et plus de deux millions de clients ont fait appel à ses services.