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AZIMO (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2019 : 10 000 000 €
12/12/2019 : 10 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2019
Statut
Référence
Signé | 12/12/2019
20190325
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AZIMO (EGFF)
AZIMO LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 49 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Founded in 2012, Azimo is an innovative fintech company offering cross-border money transfer services. Headquartered in London, with offices in Amsterdam and in Krakow, where they have their Polish research, development and innovation (RDI) centre, Azimo's mission is to promote financial inclusion through technology, making money transfers affordable and available to all.

The proposed loan will support RDI activities, as well as the related marketing and sales expenditures in support of promoter's expansion within the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and will be carried out in existing facilities already authorized that will not change their scope due to the project. The proposed investments do not require any additional permits. The project is not expected to have any negative environmental impact.

Being a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority, Azimo is not covered by the EU Public Procurement Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AZIMO (EGFF)
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94381954
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190325
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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