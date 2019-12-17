Les fonds serviront à financer les activités de recherche-développement de BioNTech sur les traitements anticancéreux.

Ce financement est accordé par la banque de l’UE au titre du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BioNTech SE (NASDAQ : BNTX) ont annoncé ce jour la signature d’un contrat de financement de 50 millions d’EUR. BioNTech SE est une société internationale de biotechnologie en phase clinique dont l’activité est centrée sur les immunothérapies répondant aux spécificités des patients pour le traitement des cancers et d’autres maladies graves. BioNTech utilisera les fonds pour ses activités de recherche-développement sur ses nouveaux traitements d’avant-garde, ainsi que pour leur fabrication et leur commercialisation.

Ce prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe – le plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS : « BioNTech travaille sur les immunothérapies répondant aux spécificités des patients pour le traitement des cancers et d’autres maladies. Cette approche est extrêmement innovante puisqu’elle allie la recherche novatrice aux technologies de pointe. Pour la BEI, en particulier avec l’appui du plan Juncker, une des grandes priorités est de soutenir des investissements axés sur l’innovation et une compétitivité accrue. Je me félicite vivement de cette coopération avec BioNTech, une entreprise implantée au cœur de l’Europe et destinée à devenir le leader mondial des biotechnologies pour les traitements anticancéreux individualisés. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Le Plan d’investissement pour l’Europe a déjà permis de soutenir de nombreuses entreprises de biotechnologies innovantes menant des travaux de recherche sur de nouvelles thérapies pour des maladies graves. Grâce au financement de 50 millions d’EUR de la BEI, BioNTech pourra recruter du personnel hautement spécialisé et faire avancer la recherche-développement sur les traitements qui pourraient sauver des vies. »

Sierk Poetting, directeur financier chez BioNTech : « Nous voyons dans le financement de la BEI une marque de confiance à l’égard de notre société innovante et en croissance rapide. L’objectif de BioNTech est de devenir un chef de file mondial dans le domaine des biotechnologies. Nous nous attachons à concevoir et à commercialiser la nouvelle génération d’immunothérapies car nous aspirons à individualiser les traitements anticancéreux. Nous avons en particulier mis en place un modèle d’entreprise pleinement intégré et disposons ainsi de nos propres installations de fabrication puisque nous voulons garantir une production rapide et de haute qualité. Le financement de la BEI va nous permettre d’accroître nos capacités de production pour nos produits candidats basés sur l’ARNm et également de créer de nouveaux emplois. »

Informations générales

À propos de BioNTech

BioNTech a été fondée en 2008 sur la base du principe que chaque tumeur est unique et que, par conséquent, le traitement de chaque patient doit être individualisé. La réserve de pointe de l’entreprise est constituée de produits candidats individualisés basés sur l’ARNm, de thérapies innovantes par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique, de nouveaux immunomodulateurs inhibiteurs de points de contrôle, d’anticorps pour le traitement de différents cancers et de petites molécules. BioNTech travaille en collaboration avec sept entreprises pharmaceutiques dont Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (qui fait partie du groupe Roche), Genevant et Pfizer, et a présenté plus de 150 publications validées par des pairs sur son approche scientifique.