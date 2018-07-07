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PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
12/12/2019 : 25 000 000 €
12/12/2019 : 25 000 000 €
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14/03/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
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Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 50 millions d’EUR à BioNTech au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
11 février 2020
Statut
Référence
Signé | 12/12/2019
20180707
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
BIONTECH SE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The promoter is a biotech company pioneering the development of next generation of personalised immunotherapies for oncology and other diseases. The project relates to research and development (R&D) investments for the development of cancer patient-tailored therapeutic vaccines, based on break-through proprietary platforms.

The project falls within the scope of the Horizon 2020 programme Societal Challenges (Health, Demographic Change and Wellbeing).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details will verified during the appraisal, to ensure they are aligned with best practices.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation 2014/24/EU where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
Date de publication
14 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94114325
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180707
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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