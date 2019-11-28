Les PME espagnoles bénéficieront des conditions de prêt favorables offertes par la BEI.

La BEI intervient comme investisseur de référence dans une opération de titrisation destinée à élargir l’offre de financements pour les PME espagnoles.

L’accord est garanti au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, ou plan Juncker.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va investir 61 millions d’EUR au maximum dans Alhambra SME Funding 2019-1 DAC (Alhambra 2019-1), la toute première structure de titrisation de prêts mise en place par Be-Spoke Capital, une nouvelle plateforme de prêt direct. Cette plateforme créée récemment mettra à la disposition des PME et ETI espagnoles des financements à long terme qui viendront compléter l’offre des bailleurs de fonds habituels. L’opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi communément appelé « plan Juncker ».

Grâce à l’accord signé ce jour par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Lars Schmidt-Ott, PDG de Be-Spoke Capital, les emprunteurs admissibles présents dans le portefeuille sous-jacent pourront bénéficier des conditions de financement favorables de la BEI. Le bouclage de la titrisation permettra de reconstituer la capacité de montage d’opérations de Be-Spoke Capital et d’accroître l’activité de prêt en faveur des entreprises espagnoles.

« Les PME et les ETI constituent l’ossature de l’économie européenne et il est essentiel de faciliter leur accès aux financements pour stimuler l’innovation et la création d’emplois, deux des principales priorités de la banque de l’UE », a déclaré Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Espagne. « Nous sommes heureux de soutenir une plateforme inédite qui fournit des ressources financières aux petites et moyennes entreprises en Espagne et qui vient compléter l’offre des canaux de financement classiques faisant intervenir des banques intermédiaires. Grâce à notre partenariat avec Be-spoke Capital, un plus grand nombre de PME et d’ETI espagnoles vont bénéficier des avantages liés à nos financements. »

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé de l’euro et du dialogue social ainsi que de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés de capitaux, a fait la déclaration suivante : « Ces cinq dernières années, l’une des principales priorités de la Commission a été de multiplier les possibilités de financement pour les petites entreprises en Europe. Grâce au plan Juncker, plus d’un million de jeunes pousses et de PME vont en bénéficier. Je salue ce nouvel accord entre la BEI et Be-Spoke Capital pour son approche innovante de l’octroi de prêts et j’encourage les entreprises espagnoles à profiter pleinement de cette nouvelle source de fonds. »

« Nous nous félicitons de pouvoir compter sur un partenaire aussi fiable que la BEI, qui nous permet de réduire les coûts de financement pour nos emprunteurs. Cela a été un réel plaisir de travailler aux côtés des professionnels de la BEI dans cette transaction », a affirmé Lars Schmidt-Ott, PDG de Be-Spoke Capital.

En investissant dans des opérations de titrisation, la BEI contribue également au développement d’une union des marchés des capitaux, l’un des objectifs clés de l’UE. Dans ce contexte, soutenir les différentes options de financement pour les PME et les ETI est essentiel. Cette diversité devrait renforcer la résilience des marchés de la dette et réduire leur sensibilité aux chocs induits par les interruptions dans les flux de liquidités vers l’économie réelle.

La BEI a renforcé sa position d’investisseur mezzanine et Alhambra 2019-1 bénéficiera des conditions favorables (longue durée et taux d’intérêt avantageux) des financements de la Banque grâce au plan Juncker, qui permet à la BEI d’apporter un appui renforcé aux investissements ciblant l’innovation, la croissance économique et les emplois.

NatWest Markets et J.P. Morgan Securities plc ont pris en charge le placement de la transaction et la contribution de la BEI et d’autres investisseurs institutionnels. NatWest Markets a été l’unique arrangeur de la titrisation.

Informations générales

Be-Spoke Capital est un prêteur non bancaire implanté à Londres et à Madrid. Il est spécialisé dans les prêts aux PME et ETI espagnoles auxquelles il apporte des financements à moyen terme qui font défaut sur le marché en raison de la baisse de l’activité de prêt des banques. Be-Spoke Capital monte et finance des prêts destinés aux PME et aux ETI espagnoles et cible principalement des entreprises régionales de premier plan ayant de bons antécédents, des modèles de gestion durables et des flux de trésorerie solides.

L’analyse de crédit interne se fonde sur une sélection quantitative descendante de PME et d’ETI espagnoles, étayée par une analyse qualitative. Be-Spoke Capital entend jouer un rôle de prêteur régulier et de partenaire de long terme pour les emprunteurs ayant un potentiel de croissance, en proposant une utilisation flexible de financements venant compléter les solutions existantes proposées par les banques. Be-Spoke Capital s’appuie sur sa solide expérience en matière de prêts directs, crédits, capital-investissement, financement des entreprises et restructurations pour proposer des solutions collaboratives et porteuses de valeur ajoutée adaptées aux besoins des emprunteurs.

Alhambra 2019-1 est une structure publique de titrisation de flux de trésorerie adossée à un portefeuille de 52 prêts de premier rang d’une valeur de 275 millions d’EUR, accordés à des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire espagnoles. Tous les prêts en portefeuille sont notés par DBRS et leur probabilité de défaut est évaluée par Axesor, les TAA étant également notés par ces deux agences