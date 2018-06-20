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BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 80 000 000 €
Lignes de crédit : 80 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2018 : 80 000 000 €
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12/10/2018 - BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN
Communiqués associés
Espagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI et Be-Spoke Capital proposent des solutions de financement à long terme pour les PME et les ETI

Fiche récapitulative

Date de publication
20 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 21/12/2018
20170982
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN
BE-SPOKE CAPITAL (IRELAND) LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a loan substitute to a non-bank financial intermediary providing unsecured senior loans to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Spain. The EIB will invest in the mezzanine note of a term securitisation, facilitating the release of funds from the existing bridge facility, and helping the intermediary originate new loans going forward.

The operation complements the secured lending supply by the Spanish banks. Such diversification of financing options for the middle-market companies correlates positively with the efforts to develop an EU-wide capital markets union, and will contribute to sustainable economic growth in the long run.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The final beneficiaries will be requested to comply with domestic and EU legislation, as applicable.

The final beneficiaries will be requested to comply with domestic and EU legislation, as applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN
Date de publication
12 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87431044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170982
Dernière mise à jour
12 Oct 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
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BE-SPOKE SME SECURITISATION SPAIN
Fiche technique
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Investment Plan for Europe: EIB and Be-Spoke Capital provide long term financing opportunities for SMEs and mid-caps in Spain
Be-Spoke SME Securitisation Spain
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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