La Banque européenne d’investissement (BEI) et Palestine for Credit and Development (FATEN) ont signé un accord de prêt de 10 millions d’USD destiné au financement de travailleurs indépendants, d’entreprises individuelles et de microentrepreneurs en Palestine[1]. Le financement de la BEI soutiendra plusieurs milliers de bénéficiaires.

S’exprimant au sujet du nouvel accord, Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a déclaré ce qui suit : « Donner aux microentrepreneurs la possibilité de travailler et de générer un revenu est important pour renforcer la résilience de l’économie dans son ensemble. Ce nouveau prêt consenti à FATEN confirme l’engagement de la BEI en faveur de l’inclusion financière et de l’entrepreneuriat. »

Anwar Jayyosi, PDG de FATEN, a commenté l’opération en ces termes : « Depuis sa création, FATEN finance des milliers de petites et très petites entreprises. Ce faisant, elle aide des personnes à mettre sur pied et à pérenniser leurs propres projets, renforçant ainsi l’économie palestinienne. Ce nouveau prêt de la BEI aidera FATEN à concrétiser sa vision globale de l’inclusion financière en soutenant les petits entrepreneurs et microentrepreneurs. »

FATEN a été créée en 1998 sous la forme d’une société par actions à responsabilité limitée enregistrée auprès du ministère palestinien de l’économie et agréée par l’Autorité monétaire palestinienne en 2014. Grâce à ses 37 agences réparties sur l’ensemble du territoire et à un portefeuille de 100 millions d’USD, FATEN affiche actuellement une part de marché de 41 %. Desservant plus de 500 sites différents, notamment des camps de réfugiés, des zones rurales et des communautés marginalisées, elle emploie 310 personnes et compte plus de 33 200 emprunteurs actifs, dont 31,56 % de femmes.

L’accord de financement a été signé au titre du mécanisme de microfinance pour les pays voisins du Sud – un dispositif de prêt doté de 71,3 millions d’EUR qui soutient les investissements sur les marchés de la microfinance dans le voisinage méridional. Ce mécanisme associe les ressources propres de la BEI à des fonds mis à disposition par la Commission européenne au titre de la Facilité d’investissement pour le voisinage.

La BEI dans la région

[1] Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.