La BEI et la Commission européenne soutiennent la résilience économique de la Palestine au moyen d’un financement de 400 millions d’euros en faveur des entreprises locales

EIB

Le financement fait partie du programme pluriannuel global de la Commission européenne pour la reprise et la résilience palestiniennes, qui vise à asseoir la stabilité économique et à stimuler la création d’emplois.

Le concours de la BEI contribuera à renforcer les microentreprises et petites et moyennes entreprises palestiniennes locales en améliorant l’accès à des financements abordables.

Le partenariat avec l’Autorité monétaire palestinienne et les intermédiaires financiers locaux permettra d’acheminer les ressources vers le secteur privé.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont annoncé ce jour, à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, la signature d’une facilité de financement de 400 millions d’euros avec l’Autorité monétaire palestinienne (AMP). L’opération, qui avait été approuvée par le Conseil d’administration de la BEI en juillet, a pour objectif de soutenir la reprise et la résilience économiques du secteur privé palestinien. Revêtant la forme d’un financement intermédié par l’APM et des institutions financières locales, elle permettra d’améliorer l’accès au financement pour les microentreprises, petites et moyennes entreprises ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire, qui constituent l’épine dorsale de l’économie palestinienne.

L’initiative vise à favoriser la stabilité et la croissance inclusive en fournissant des ressources financières abordables à long terme aux entreprises considérablement affectées par le conflit en cours. Les ressources mises à disposition par la BEI seront acheminées par l’intermédiaire de banques partenaires et d’institutions de microfinancement locales, lesquelles pourront ainsi proposer des prêts à des conditions favorables aux entreprises admissibles.

Ce financement est une composante essentielle du programme pluriannuel global pour la reprise et la résilience palestiniennes proposé par la Commission européenne. Doté d’une enveloppe dont le montant total pourra atteindre 1,6 milliard d’euros sur la période 2025-2027, ce programme comprend 620 millions d’euros de subventions qui iront à l’Autorité palestinienne, 580 millions d’euros destinés à des projets concrets soutenant la résilience et la reprise en Cisjordanie et à Gaza (lorsque les conditions le permettront), ainsi que le financement fourni par la BEI, sous la forme d’un prêt de 400 millions d’euros garanti par la Commission européenne qui appuiera le secteur privé palestinien.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « La stabilité économique et financière de la Palestine est une priorité pour l’Union européenne. Elle s’inscrit dans notre engagement en faveur d’une paix durable et soutenable fondée sur la solution à deux États. L’accord reflète le soutien du Groupe BEI au peuple palestinien et aux entreprises locales qui souffrent du conflit et est en pleine adéquation avec la position de l’UE appelant à une fin immédiate de cette guerre. »

Dubravka Šuica, commissaire européenne à la Méditerranée : « Cet important financement de 400 millions d’euros de la BEI, garanti par la Commission européenne, incarne notre engagement indéfectible en faveur d’une économie, d’une société et d’un État palestiniens résilients. Cette initiative, qui est l’un des piliers de notre programme pluriannuel global pour la reprise et la résilience palestiniennes, permettra d’améliorer l’accès à des financements abordables pour les entreprises locales, ce qui aura des répercussions positives directes sur la stabilité économique et la création d’emploi. »

Depuis 1995, la BEI a fourni des financements à hauteur d’environ 1 milliard d’euros en Palestine, et déployé des instruments de partage des risques à l’appui des petites et moyennes entreprises palestiniennes pour 120 millions d’euros supplémentaires. Rien que l’année dernière, en plein conflit, la BEI a décaissé 192 millions d’euros en faveur de l’Autorité monétaire palestinienne et 40 millions d’euros pour la Banque de Palestine, et a signé un prêt de 20 millions d’euros pour la construction d’une station d’épuration à Ramallah.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’accès limité aux services financiers reste un défi majeur pour les entreprises palestiniennes qui peinent, dans l’environnement actuel, à rester résilientes, à maintenir l’emploi et à contribuer au développement économique. En soutenant la capacité du secteur financier local à fournir des prêts ciblés, la facilité de financement peut contribuer à revitaliser l’activité du secteur privé et à soutenir les entreprises palestiniennes face au manque actuel d’options de financement. »

Yahya Shunnar, gouverneur et président de l’Autorité monétaire palestinienne : « Cet accord avec la Banque européenne d’investissement intervient à un moment critique pour le secteur privé palestinien. En élargissant l’accès à des financements abordables, nous donnons à nos microentreprises et petites et moyennes entreprises – l’épine dorsale de notre économie – les moyens de préserver l’emploi, de soutenir la croissance et de renforcer la résilience face à des défis sans précédent. L’Autorité monétaire palestinienne est fière de s’associer à la BEI et aux institutions financières locales pour faire en sorte que ces ressources parviennent aux entreprises et aux collectivités, et soutenir ainsi la stabilité économique et l’espoir d’un avenir meilleur. »

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos du siège de la BEI.

À propos de l’Autorité monétaire palestinienne

L’Autorité monétaire palestinienne (AMP) est l’institution centrale indépendante chargée de réglementer et de superviser le secteur bancaire et financier palestinien. Depuis sa création en 1994, l’AMP s’emploie à préserver la stabilité financière, promouvoir la croissance économique et assurer la solidité du système financier palestinien. Agissant en tant que banque centrale moderne et résiliente sans monnaie nationale, l’AMP gère les systèmes de paiement, supervise les institutions financières et élabore des politiques inclusives pour améliorer l’accès au financement pour les particuliers et les entreprises. L’AMP joue un rôle essentiel dans le soutien à la résilience économique de la Palestine en favorisant un environnement financier sûr, transparent et compétitif qui répond aux besoins des ménages et des entreprises de Cisjordanie et de Gaza.