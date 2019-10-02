Le financement de la banque de l’UE permet de mettre en circulation 650 nouveaux autobus moins polluants

L’objectif de ce concours est de contribuer à améliorer la qualité de l’air des villes espagnoles

La BEI a mis à disposition environ 200 millions d’EUR pour réduire les émissions polluantes produites par les autobus qui circulent dans les grands centres urbains en Espagne. Depuis 2017, la banque de l’UE octroie ce financement dans le cadre de l’initiative pour des transports plus propres, programme destiné à encourager des réseaux de transports plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un instrument financier commun de la BEI et de la Commission européenne qui contribue à ce que des villes comme Las Palmas de Grande Canarie, Barcelone, Valence ou Palma de Majorque disposent de nouveaux autobus hybrides, électriques ou au gaz naturel comprimé de dernière génération pour remplacer les anciens véhicules diesel plus polluants.

Plus précisément, à Las Palmas de Grande Canarie, ce programme de financement a contribué au développement d’un nouveau réseau de transports rapides par autobus en site propre, à la mise en circulation de 17 nouveaux autobus écologiques et à la mise en place de nouveaux arrêts et stations. À Palma de Majorque, l’appui de la BEI permet le remplacement de 180 véhicules diesel par de nouveaux autobus alimentés au gaz naturel comprimé et d’une longueur supérieure afin de renforcer les capacités. À Valence, la flotte d’autobus urbains sera renouvelée grâce à 200 nouveaux véhicules hybrides qui remplaceront les modèles de type diesel de plus de 20 ans, ce qui permettra de réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre des autobus qui circulent en ville. Barcelone a également participé à ce programme de financement pour mettre en circulation 254 nouveaux bus moins polluants, plus modernes et plus sûrs. En plus des quelque 200 millions d’EUR prêtés à ce jour, la BEI a approuvé l’octroi de fonds supplémentaires pour lancer des projets relatifs aux transports propres dans d’autres villes espagnoles.

Ces fonds sont en partie mis à disposition grâce à l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe dont la garantie permet à la BEI d’accorder des financements à des conditions avantageuses qui, de par leur structure ou leur nature, contribuent à favoriser la croissance économique et l’emploi. Plus précisément, l’ensemble de ces investissements dans les transports propres permettront de créer 1 000 postes dédiés à la construction des nouveaux véhicules pour la ville de Barcelone, ainsi que 580 à Valence et 330 à Palma de Majorque, dans ces deux derniers cas au cours de la phase de mise en œuvre. À Las Palmas de Grande Canarie, le projet financé par la BEI pour améliorer les transports publics dans la ville a contribué à la création de 1 000 postes de travail au cours de la phase d’exécution du projet.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée de l’activité de la Banque en Espagne et de son action en faveur du climat, a assuré : « Nous sommes très heureux d’appuyer des projets qui, comme ceux financés dans le cadre de ce programme, encouragent des transports urbains propres qui améliorent la qualité de l’air de nos villes tout en favorisant la croissance économique et l’emploi. La mise en œuvre de ces instruments de financement illustre parfaitement l’engagement de la BEI à encourager la transition vers une économie à faible intensité de carbone en Espagne et dans le reste de l’Europe. Comme nous l’avons annoncé lors de la récente Conférence sur le climat des Nations unies, nous avons pour objectif d’intensifier nos efforts et d’accroître les ressources que nous consacrons à la lutte contre les changements climatiques et à d’autres objectifs environnementaux, ce qui suppose de franchir une étape fondamentale dans la consolidation de la position de la BEI en tant banque européenne du climat. »

Miguel Arias Cañete, commissaire européen chargé de l’action pour le climat et de l’énergie, a quant à lui déclaré : « Pour opérer avec succès la transition vers une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat, tous les secteurs et tous les services doivent aller dans la même direction. Le transport représente presque un quart des émissions de gaz à effet de serre comptabilisés en Europe et c’est la première source de pollution atmosphérique des villes. C’est pourquoi il est nécessaire de réaliser de grands investissements pour faire face à ces émissions et la mise en œuvre de ce programme tient lieu de modèle illustrant comment les investissements de la BEI encouragent la transition vers des énergies propres dans le secteur des transports et améliorent la qualité de vie des citoyens européens. »

La BEI et la lutte contre les changements climatiques

La banque de l’UE est l’une des institutions multilatérales qui octroient le plus de financements dans le monde pour lutter contre les changements climatiques. Elle a pour objectif d’être un chef de file en la matière pour faire en sorte que le réchauffement de la planète soit inférieur à 2 ˚C et que la hausse des températures se limite à 1,5 ˚C, afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Lors de la Conférence sur le climat organisée en septembre à New York, le Groupe BEI a annoncé son intention de renforcer son action en faveur du climat, d’accroître progressivement les financements destinés aux objectifs climatiques et environnementaux jusqu’à atteindre 50 % en 2025 et de mobiliser jusqu’en 2030 au moins 1000 milliards d’EUR pour renforcer les investissements qui contribuent à atteindre ces objectifs. De même, la volonté d’aligner toutes les activités du Groupe BEI sur l’accord de Paris a été annoncée.