La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec Heimstaden Bostad AB un accord de financement d’un montant de 3 milliards de SEK (approximativement 300 millions d’EUR). Ce bailleur suédois construira huit propriétés résidentielles dans cinq villes du pays, ce qui lui permettra de mettre quelque 3 300 nouveaux logements abordables en location. Le projet bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du plan Junker.

Les investissements réalisés appuieront la construction à grande échelle de logements abordables et répondront ainsi à la grave pénurie de logements résidentiels observée dans les principales villes suédoises. Une partie des investissements financera des équipements collectifs tels qu’une nouvelle bibliothèque, ainsi que des résidences destinées à la prise en charge des personnes âgées. De plus, les nouveaux logements abordables respecteront des normes élevées en matière de performance énergétique.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Il ne faut pas sous-estimer l’importance des logements économes en énergie dans la lutte contre les changements climatiques. Nos maisons et nos immeubles de bureaux sont les premiers émetteurs de CO 2 . Ils devancent même nos voitures. La demande de logements abordables étant en croissance constante en Suède, je suis heureux que la BEI contribue à remédier à ce problème, qui plus est à l’aide de logements durables. »

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé de l’euro et du dialogue social ainsi que de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés de capitaux, a fait la déclaration suivante : « Ce soutien financier apporté à la construction de logements abordables met en lumière l’importance de l’incidence sociale du plan Juncker. Heimstaden Bostad veillera également à ce que ces logements soient très économes en énergie, conformément à nos objectifs en matière d’action pour le climat. Tout le monde y gagne donc. »

« En tant qu’investisseur à long terme, la construction et la gestion de logements abordables respectant des normes élevées en matière de performance énergétique font partie de notre ADN. Ce projet créera de la valeur d’un point de vue tant social qu’environnemental et c’est avec grand plaisir que nous menons ce projet important en coopération avec la BEI », a déclaré Patrik Hall, PDG de Heimstaden.

La demande d’infrastructures sociales, y compris de logements, est en augmentation en Suède, non seulement pour des raisons démographiques, mais aussi du fait de l’urbanisation en cours : les villes suédoises comptent parmi celles de l’UE qui enregistrent la croissance la plus rapide. Cette opération concourt à la réalisation des objectifs nationaux et européens dans le domaine de l’efficacité énergétique et contribue à la réduction des émissions de CO 2 ; elle appuie ainsi les objectifs de lutte contre les changements climatiques et les objectifs de diversification de l’approvisionnement énergétique au sein de l’UE.

Ce financement de 3 milliards de SEK sera accordé sans garantie par la BEI et sera disponible pendant une période de trois ans. Chaque prêt sera assorti d’une durée de 10 ans au maximum et d’un taux fixe ou variable et sera libellé en couronnes suédoises ou en euros.