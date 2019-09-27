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AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN

Signature(s)

Montant
280 347 631,2 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 280 347 631,2 €
Aménagement urbain : 280 347 631,2 €
Date(s) de signature
27/09/2019 : 280 347 631,2 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2019
Statut
Référence
Signé | 27/09/2019
20180756
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN
HEIMSTADEN BOSTAD AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 3000 million (EUR 279 million)
SEK 6025 million (EUR 561 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of affordable and energy efficient rental residential units in Sweden. Investments may include some community development facilities and social services.

The aim is to contribute to urban regeneration and in the long-term better social integration of different income groups.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal stage: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93945815
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180756
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN
Date de publication
18 Oct 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
123613105
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180756
Dernière mise à jour
18 Oct 2019
Secteur(s)
Aménagement urbain
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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