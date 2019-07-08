Le Plan d’investissement pour l’Europe a permis de mobiliser 29 milliards d’EUR en faveur des transports.

Le séminaire « Le Plan d’investissement pour l’Europe – les transports, un enjeu majeur pour la croissance » a réuni à Madrid des représentants d’entreprises de référence et des autorités.

La Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ont expliqué, ce lundi 8 juillet au siège des institutions européennes à Madrid, l’une des grandes priorités du Plan d’investissement pour l’Europe (ou plan Juncker), à savoir l’accent mis sur les transports comme moteur d’une croissance économique durable. Les différents experts présents à cet événement ont souligné que le Plan d’investissement pour l’Europe offrait une occasion unique d’encourager l’innovation et l’entrepreneuriat et de relancer la compétitivité et l’emploi.

Le Plan d’investissement pour l’Europe – les transports, un enjeu majeur pour la croissance, tel était le thème du séminaire qui a réuni aujourd’hui à Madrid des institutions et entreprises actives dans ce secteur. « Le Plan d’investissement pour l’Europe offre la possibilité d’investir dans les transports, et ainsi de contribuer aux objectifs de création d’emplois et de développement durable de l’Europe », a souligné Francisco Fonseca, chef de la représentation de la Commission européenne en Espagne. Francisco Fonseca a également expliqué le rôle que jouent les institutions européennes dans le Plan d’investissement pour l’Europe.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, est également intervenue lors de cette manifestation pour insister sur les effets positifs de cette initiative sur l’économie espagnole : « L’Espagne est le troisième pays bénéficiaire des financements de la BEI au titre du plan Juncker dans l’UE ; y ont été approuvés près de 130 projets en faveur de l’innovation, de l’action pour le climat et de transports plus propres. »

Pour sa part, José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, a mis en avant, parmi les priorités stratégiques de la banque publique, « son rôle de catalyseur des fonds de l’Union européenne pour les entreprises espagnoles ». « Concrètement, l’ICO a mis à disposition 1,713 milliard d’EUR de financements à l’appui de projets soutenus au titre du plan Juncker. »

Au cours de la deuxième partie du séminaire sont intervenus des représentants d’entreprises chefs de file dans le domaine des transports ainsi que des bénéficiaires de financements dans le cadre du plan Juncker. Parmi ceux-ci figuraient Jesús Sierra, directeur régional pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de la division Infrastructures d’Acciona, José Leo Vizcaíno, directeur financier d’Aena, Pablo Escudero Pérez, responsable de la division économique et financière de Metro de Madrid, et Emilio García, directeur de l’innovation chez Talgo. Le séminaire était animé par Francisco Aranda, président de la confédération des entreprises espagnoles du secteur de la logistique et des transports (UNO) et vice-président de la confédération des entreprises de Madrid (CEIM-CEOE). Les experts ont exposé en détail l’évolution et la portée de #InvestEU ainsi que ses avantages concurrentiels.

L’Espagne, troisième pays bénéficiaire de l’UE

Depuis le lancement du Plan d’investissement pour l’Europe en juillet 2015, la BEI a approuvé en Espagne le financement de 128 opérations pour plus de 8,7 milliards d’EUR, ce qui devrait contribuer à mobiliser quelque 43,5 milliards d’EUR d’investissements. L’Espagne est le troisième pays bénéficiaire de l’UE par son volume de financement approuvé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, un concours qui devrait permettre d’appuyer des projets d’investissement de 131 000 entreprises espagnoles.

Diverses sociétés du secteur des transports ont bénéficié de financements en Espagne dans le cadre du plan Juncker : Metro de Madrid et Talgo ont reçu, respectivement, 85 millions d’EUR et 30 millions d’EUR ; Aena a obtenu 400 millions d’EUR pour investir dans l’amélioration des équipements de sécurité dans les aéroports et 86 millions d’EUR pour y renforcer l’efficacité énergétique. Le Plan d’investissement pour l’Europe a également permis de financer, entre autres, la rénovation du parc d’autobus urbains de Palma de Majorque (30 millions d’EUR) et de celui de Valence (39 millions d’EUR).

À l’échelle européenne, la répartition sectorielle des investissements mobilisés grâce aux financements accordés par la BEI au titre du Plan d’investissement pour l’Europe est la suivante : 33 % à l’appui des PME, 22 % en faveur de la recherche, développement et innovation (28,7 % en Espagne), 19 % pour l’énergie, 11 % à l’appui de projets numériques, 7 % aux transports et 4 % aux infrastructures sociales et à l’environnement et à l’efficacité énergétique (14,5 % en Espagne).

Avec l’approbation à ce jour de plus de 1 000 opérations dans les 28 États membres, le Plan d’investissement pour l’Europe a dépassé l’objectif initial de 315 milliards d’EUR d’investissements mobilisés qui avait été fixé lors de son lancement en juillet 2015. Les financements approuvés jusqu’ici devraient permettre de mobiliser plus de 408 milliards d’EUR d’investissements. Compte tenu du succès rencontré, il a été décidé de renforcer la capacité de financement du plan Juncker dans l’objectif de mobiliser 500 milliards d’EUR d’ici la mi-2020.