Premier prêt direct à la région pour le financement du plan triennal 2019-2021.

Fonds destinés à financer des écoles, des hôpitaux, le secteur de l’eau, ainsi que des projets relatifs à l’efficacité énergétique et aux ressources renouvelables.

Impact positif sur le développement durable du territoire régional et sur l’emploi : plus de 1 200 nouveaux emplois créés chaque année.

La Banque européenne d’investissement (BEI) apporte son soutien à la région du Frioul-Vénétie Julienne dans la mise en œuvre du plan d’infrastructures 2019-2021 en lui octroyant un prêt de 125 millions d’EUR. L’opération en question, le premier prêt direct entre la banque de l’UE et la région, a été conclue ce matin à Trieste par Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, et Massimiliano Fedriga, gouverneur de la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne.

Le financement de la BEI est destiné à la mise en œuvre de travaux prévus dans le plan régional dans différents secteurs. La liste comprend des projets réalisés par des organismes publics dans le domaine de l’adaptation antisismique et de l’efficacité énergétique des bâtiments scolaires ou encore par des infrastructures sociales telles que des hôpitaux, ainsi que des projets relatifs à la cogénération, à l’efficacité énergétique, aux ressources renouvelables et à la rationalisation de l’utilisation des ressources hydriques. Y figurent également des travaux de mise en valeur du patrimoine historique, naturel et culturel. Globalement, le financement contribuera à la croissance et à l’attractivité économique et sociale du Frioul-Vénétie Julienne, tout en participant au développement durable du territoire régional.

Du point de vue des politiques de la BEI, l’opération avec la région relève des principaux secteurs d’activité de la banque de l’UE : protection de l’environnement, changements climatiques, efficacité énergétique et cohésion sociale. Selon les estimations de la Banque, la mise en œuvre des projets créera plus de 1 200 emplois temporaires chaque année et, in fine, aura des retombées encore plus importantes en nombre d’emplois permanents.

« Je suis particulièrement fier de cette opération, car elle nous permet d’être proches de l’économie réelle et de tous les citoyens du Frioul-Vénétie Julienne grâce à des projets concrets, essentiels pour le développement équilibré du territoire régional. De plus, le Frioul-Vénétie Julienne est une région clé pour l’Europe : elle constitue un pont vers les Balkans », a commenté Dario Scannapieco vice-président de la BEI.

Le gouverneur Fedriga a exprimé sa « pleine satisfaction concernant la signature de l’accord ». Il a également souligné « l’importance des interventions, qui couvriront les besoins de quatre secteurs régionaux différents et apporteront des ressources considérables à l’appui d’investissements essentiels pour une région, le Frioul-Vénétie Julienne, qui vise à consolider son rôle au cœur de l’Europe. »