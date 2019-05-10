La BEI a mis à la disposition de Banca March une garantie de 70 millions d’EUR au titre du Plan d’investissement pour l’Europe en faveur des ETI ainsi qu’un financement de 100 millions d’EUR destiné aux PME.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banca March unissent leurs forces pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles de bénéficier de financements à des conditions avantageuses. Emma Navarro, vice-présidente de la banque de l’UE, et José Luis Acea, directeur général de Banca March, ont signé ce jour à Madrid deux accords qui permettront à l’établissement bancaire espagnol d’octroyer jusqu’à 340 millions d’EUR de financements pour appuyer les investissements des PME.

D’une part, la BEI a accordé à Banca March une garantie de 70 millions d’EUR sur un portefeuille de prêts existants en faveur d’ETI. Cette garantie permettra à Banca March de générer un nouveau portefeuille de prêts pouvant atteindre 140 millions d’EUR. La conclusion de cet accord a été rendue possible grâce au Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ». Banca March dispose ainsi de davantage de ressources pour encourager les investissements des ETI, plus particulièrement celles actives dans l’innovation et dans des projets qui contribuent à l’action pour le climat.

D’autre part, la banque de l’UE a octroyé à Banca March un financement d’un montant de 100 millions d’EUR, que l’établissement bancaire espagnol complétera par un apport de 100 millions d’EUR supplémentaires, afin d’accroître les capacités de financement des PME. De cette manière, les deux accords signés aujourd’hui permettront aux PME et aux ETI de bénéficier de 340 millions d’EUR à des conditions avantageuses, tant en matière de durée d’amortissement que de taux d’intérêt.

Lors de la cérémonie de signature à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a souligné le ferme engagement de la BEI envers les PME et les ETI espagnoles : « Ces accords avec Banca March nous permettent une nouvelle fois de veiller à ce que les avantages de nos financements ne profitent pas qu’aux grands projets, mais aussi aux petites et moyennes entreprises, qui ont besoin de ressources pour poursuivre leur développement et renforcer leur compétitivité. Les soutenir fait partie des grandes priorités de la BEI en Espagne, l’objectif étant de contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a ajouté : « L’un des principaux objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe est de donner aux petites et moyennes entreprises un meilleur accès aux financements dont elles ont besoin pour avancer. L’Espagne fait déjà état d’un excellent usage de la garantie de l’UE, dont devraient bénéficier quelque 130 000 PME et entreprises de taille intermédiaire. Grâce à ce nouvel accord entre la BEI et Banca March, de nombreuses autres entreprises espagnoles pourront développer leurs activités, créer des emplois et soutenir l’économie locale. »

José Luis Acea, directeur général de Banca March, a pour sa part déclaré : « Banca March est fermement déterminée à rester l’organisme de référence pour les entreprises, les entreprises familiales et les familles d’entrepreneurs ; c’est pourquoi elle propose une offre spécialisée, unique en Espagne, qui favorise également le binôme entreprise-entrepreneur. Grâce à ces accords avec la BEI, nous pouvons tenir notre engagement ferme d’offrir aux entreprises les solutions de financement les meilleures et les plus appropriées, et ce par l’intermédiaire d’une banque familiale spécialisée.