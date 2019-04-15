La banque de l’UE met 22 millions d’EUR à disposition des communes serbes pour le financement d’infrastructures locales.

L’opération vise à aider les communes à faire face aux catastrophes naturelles et aux conséquences des migrations.

Il s’agit de la première opération de la BEI en Serbie mise en œuvre par le ministère de l’administration publique et de l’autonomie locale en coopération avec le PNUD.

La Banque européenne d’investissement (BEI) contribue à accroître la résilience des régions serbes économiquement défavorisées contre de futurs chocs en soutenant le Partenariat pour le développement local. L’opération signée aujourd’hui à Belgrade prévoit un concours de 30 millions d’EUR destiné à revitaliser les infrastructures publiques de communes pauvres de Serbie qui ont été touchées par les migrations et des catastrophes naturelles comme les inondations.

Le partenariat établi sera financé par un prêt de 22 millions d’EUR de la BEI et cofinancé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et des contributions émanant des communes elles-mêmes. Il s’agit du premier projet mis en œuvre par le ministère de l’administration publique et de l’autonomie locale en coopération avec le PNUD en Serbie. L’investissement est financé dans le cadre de l’initiative Résilience économique (IRE) de la BEI.

L’opération soutiendra la convergence de la qualité des infrastructures économiques de base vers les normes de l’UE. Il est prévu d’investir dans une série d’infrastructures publiques, notamment dans les marchés fermiers locaux, la rénovation et la modernisation des bâtiments publics – en adoptant notamment des mesures d’efficacité énergétique – et la construction et l’amélioration de chemins piétonniers, de places publiques et d’installations sportives.

Le contrat a été signé aujourd’hui à Belgrade par Siniša Mali, ministre serbe des finances, et Matteo Rivellini, chef de la division de la BEI chargée des opérations en Slovénie, en Croatie et dans les Balkans occidentaux, en présence de Branko Ružić, ministre de l’administration publique et de l’autonomie locale, de l’ambassadeur Sem Fabrizi, chef de la délégation de l’Union européenne auprès de la République de Serbie, et d’Ivan Zverzhanovski, responsable de l’équipe chargée des nouveaux partenariats et des bailleurs de fonds émergents auprès du PNUD.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « La BEI est un partenaire financier de longue date de la Serbie. Nous sommes très heureux d’appuyer le développement d’infrastructures clés dans le pays. Ce projet est le fruit d’un effort collectif de la BEI, des autorités serbes et du PNUD, qui permettra de soutenir les régions économiquement défavorisées de Serbie touchées par les migrations et les inondations et de les rendre plus résilientes. Il illustre la collaboration très fructueuse entre la BEI et le PNUD dans les Balkans occidentaux. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’initiative Résilience économique de la BEI, au titre de laquelle la Banque s’est engagée à renforcer la résilience, à soutenir les investissements et à accroître les financements nécessaires dans les Balkans occidentaux en ces temps de difficultés économiques et sociales. »

Siniša Mali, ministre serbe des finances, a souligné les éléments suivants : « L’accord de prêt entre la République de Serbie et la Banque européenne d’investissement a été signé à des conditions très favorables. Le prêt a une durée de 25 ans et est assorti d’un différé de remboursement de cinq ans et de la possibilité de choisir entre un taux d’intérêt fixe ou variable, au retrait de chaque tranche, sans devoir régler de frais supplémentaires à la Banque ni verser de commissions sur les fonds non utilisés. Ce projet est très important pour nous parce qu’il concerne une quarantaine de collectivités locales autonomes, dans lesquelles des jardins d’enfants, des centres culturels, des cinémas, des bâtiments municipaux, des terrains de sport et des parcs seront reconstruits. La République de Serbie souhaite développer toutes les collectivités locales et offrir de meilleures conditions de vie à tous ses citoyens. »

Sem Fabrizi, ambassadeur de l’UE, a pour sa part déclaré : « Les administrations locales autonomes sont des acteurs clés du changement visant à améliorer les conditions dans lesquelles citoyens et entreprises pourront prospérer et se développer. C’est la raison pour laquelle l’UE se montre constante dans son soutien au développement local, afin d’attirer les investissements et de générer des emplois et de la croissance au niveau local. Jusqu’à présent, l’UE a investi 400 millions d’EUR dans le développement local en Serbie. La meilleure illustration du soutien de l’UE au développement communal est le programme PRO de l’UE (soit une enveloppe de 25 millions d’EUR), dont les activités visent trois résultats clés : des entreprises plus compétitives, un environnement d’affaires amélioré et une cohésion sociale renforcée. Ces résultats vont de pair. »

Le ministère serbe de l’administration publique et de l’autonomie locale et le PNUD collaboreront étroitement à la mise en œuvre du projet.

Branko Ružić, ministre de l’administration publique et de l’autonomie locale, a fait observer : « Ce programme est axé sur les administrations locales autonomes moins développées ou qui ont subi différents types de crises dans un passé récent. Les besoins au niveau local sont importants, et les exigences de fournir de meilleurs services à nos citoyens élevées. Il est positif que l’État et ses partenaires puissent enfin aider ces communes à redynamiser leurs infrastructures et à offrir aux citoyens des services professionnels. »

Ivan Zverzhanovski, responsable de l’équipe chargée des nouveaux partenariats et des bailleurs de fonds émergents auprès du PNUD, a expliqué : « Conformément à la devise du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies – Ne laisser personne de côté – et prenant acte de la nécessité d’un développement plus équitable et plus équilibré de toutes les régions de Serbie, le PNUD a établi des liens et négocié un partenariat entre la Banque européenne d’investissement, les ministères et institutions étatiques et les bénéficiaires directs dans de nombreuses communes serbes au niveau local.

Note aux responsables de publication :

Initiative Résilience économique

(http://www.eib.org/fr/projects/initiatives/resilience-initiative/index.htm )

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. Elle y œuvre en mobilisant des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’UE. L’IRE permettra d’accorder 6 milliards d’EUR de financements supplémentaires à l’appui des pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux au cours de la période 2016-2020. Ces financements devraient entraîner la mobilisation de 15 milliards d’EUR de nouveaux investissements