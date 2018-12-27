Le Groupe BEI, constitué de la BEI et du FEI, accorde une garantie de 610 millions d’EUR sur une titrisation de PME. L’ICO souscrit des titres d’une valeur totale de 283 millions d’EUR.

Une partie de la garantie accordée par la BEI, une tranche de plus de 64 millions d’EUR, bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe.

Quelque 15 000 entreprises employant plus de 100 000 personnes au total pourront bénéficier de financements à des conditions avantageuses grâce à cet accord.

Le Groupe BEI, BCC-Grupo Cajamar et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) unissent leurs forces pour garantir que les petites et moyennes entreprises (PME) en zones rurales et les entreprises agroalimentaires puissent accéder au crédit dont ils ont besoin pour effectuer leurs investissements. Avec cet objectif en ligne de mire, le Fonds européen d’investissement (FEI) a octroyé une garantie de 610 millions d’EUR, dont 325 millions d’EUR couverts par la Banque européenne d’investissement (BEI), sur une titrisation de Cajamar (IM BCC Capital 1 Fondo de Titulización). Une partie de la garantie accordée par la BEI bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe. Pour sa part, l’ICO contribue à cette opération en souscrivant des obligations de premier rang à hauteur de 283 millions d’EUR. Avec cette titrisation, Grupo Cooperativo Cajamar, référence en matière de banque coopérative en Espagne, mettra plus de 1 milliard d’EUR à disposition pour de nouveaux projets d’investissement d’entreprises du secteur agroalimentaire, de PME et de travailleurs indépendants qui réalisent leur production en zones rurales.

Il s’agit d’une opération très innovante en Espagne, car c’est la première titrisation au comptant émanant d’une entité espagnole visant à libérer des capitaux en vertu du modèle standard, qui facilite pour Grupo Cajamar la gestion des ressources par l’intermédiaire de la participation de la BEI, du FEI, de l’ICO et d’un investisseur privé. Cette opération ouvre la voie à d’autres entités espagnoles pour mobiliser des ressources d’une façon similaire, avec pour objectif de contribuer à la création de nouveaux financements destinés à l’économie réelle au profit des travailleurs indépendants et des PME, qui constituent le cœur du tissu économique espagnol.

L’opération bénéficie en outre du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), étant donné que 64 millions d’EUR de l’ensemble de la garantie octroyée par la BEI seront fournis au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ». Ce dernier permet au Groupe BEI de renforcer sa capacité de financement de projets d’investissement qui, conformément aux critères du plan Juncker, concernent des activités qui présentent un profil de risque plus élevé – en raison de leur structure ou de leur nature – et stimulent la compétitivité des entreprises et la création d’emplois. Plus précisément, la BEI estime que cet accord avec Grupo Cajamar permettra à quelque 15 000 PME dans lesquelles travaillent plus de 100 000 personnes de profiter des conditions avantageuses de ses financements, aussi bien en matière de délais d’amortissement que de taux d’intérêt.

Lors de la cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège de Grupo Cajamar à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a affirmé : « L’accord conclu avec Cajamar permet au Groupe BEI d’accorder un financement très novateur, car il s’agit d’une titrisation pionnière en Europe qui permet une gestion optimale des ressources d’une entité financière de taille intermédiaire comme Cajamar. L’accord associe une participation conjointe de quasiment 1 milliard d’EUR d’investissements publics et privés à l’objectif de proposer du crédit à des conditions avantageuses aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui exercent leur activité en zones rurales. »

Pier Luigi Gilibert, directeur exécutif du FEI, a fait la déclaration suivante : « Cajamar s’est engagé à octroyer plus de 1 milliard d’EUR sous la forme de nouveaux prêts à des PME, et nous sommes très fiers d’appuyer cette ambition forte. Pour promouvoir la croissance, il est essentiel de lever les obstacles afin d’améliorer la gestion du capital et de réduire les coûts de financement pour l’économie réelle. Le FEI est très fier de s’associer à Cajamar pour lancer la première opération de titrisation entièrement publique utilisée par une banque normalisée afin de libérer des capitaux réglementaires en Espagne. »

Phil Hogan, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural, a ajouté : « Avec 46 milliards d’EUR d’investissements mobilisés en Espagne, le plan Juncker est déjà synonyme de réussite dans le pays. Ce nouvel accord permettra aux PME et aux travailleurs indépendants des zones rurales, où le besoin d’aide se fait vivement ressentir, de bénéficier du soutien de l’UE. L’économie rurale est une mine d’or vert et je suis heureux que le plan Juncker contribue à valoriser son potentiel. »

Luis Rodríguez, président de BCC-Grupo Cajamar, a quant à lui remercié « la BEI, le FEI et l’ICO, ainsi que l’investisseur privé, d’avoir appuyé cette titrisation novatrice de PME, dont l’objectif principal est de continuer à soutenir les secteurs de production stratégiques, et en particulier les entreprises agroalimentaires, les PME et les travailleurs indépendants, à qui nous nous consacrons et portons une attention particulière, tout en continuant à relever nos niveaux de solvabilité et de liquidité, sans aucune difficulté à respecter les exigences des autorités de contrôle. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, a souligné que « c’est la première fois que l’ICO investit dans une opération de titrisation, ouvrant ainsi la voie à un nouveau schéma de collaboration avec la banque privée, avec pour objectif de promouvoir le financement des projets des travailleurs indépendants et des PME. Des opérations comme celle qui a été signée ce jour renforcent l’engagement de la banque publique à stimuler la croissance des entreprises et la création d’emplois via des financements qui les favorisent. »

Cette opération a bénéficié de l’expertise de Banco Santander, qui est le gestionnaire du fonds Intermoney Titulización. Étant donné que tous les titres de toutes les tranches ont été vendus ou garantis, tous les risques ont été entièrement transférés aux investisseurs, réduisant ainsi les actifs pondérés des risques de Cajamar, avec une hausse de ses fonds propres de catégorie 1 (CET 1) estimée à +36 pb.