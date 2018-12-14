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CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC

Signature(s)

Montant
325 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 325 000 000 €
Lignes de crédit : 325 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 34 300 000 €
14/12/2018 : 64 300 000 €
14/12/2018 : 226 400 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20180457
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC
CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 325 million
EUR 972 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a dedicated guarantee enhancing access to loan finance for small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps (enterprises up to 3,000 employees) operating in the rural sector in Spain, mainly in cohesion regions (for example in Galicia).

The loan will be used for the financing of small and medium-sized investment projects in eligible industry and services sectors. An indicative 70% of the loan will be used to finance SMEs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In line with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment, Cajamar Caja Rural will be requested to take all the necessary measures to ensure that the beneficiary SMEs and Midcaps's sub-projects will comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that this conforms with EU rules.

In accordance with the EIB's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of public procurement, Cajamar Caja Rural will be requested to take all the necessary measures to ensure that the procurement procedures carried out by the beneficiary SMEs and Midcaps's comply with the relevant EU legislation and the applicable national legislation, provided that this conforms with EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - CAJAMAR ABS ENHANCED SUPPORT RURAL SMES AND MIDC
Date de publication
8 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
88094338
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180457
Dernière mise à jour
8 Jan 2019
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
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EIB, EIF and ICO sign an agreement with Grupo Cajamar to provide over EUR 1bn to SMEs and the self-employed
Cajamar ABS Enhanced Support Rural SMEs and Midc
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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