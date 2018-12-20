L’accord représente non seulement la première opération de titrisation synthétique de créances sur des entreprises signée par le Groupe BEI et BBVA, mais également la première opération de ce type s’appuyant sur la technologie de la chaîne de blocs dans l’UE

Le Groupe Banque européenne d’investissement, formé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a accordé à BBVA une garantie synthétique de 60 millions d’EUR qui servira à mobiliser jusqu’à 360 millions d’EUR destinés au financement de nouveaux projets d’investissement mis en œuvre par des petites entreprises – PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) – en Espagne. Il s’agit de la troisième opération de garantie sur tranche mezzanine et de la première titrisation synthétique de créances sur des entreprises auxquelles participent conjointement la BEI, le FEI et BBVA en Espagne.

L’accord a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS constitue le pilier central du plan d’investissement pour l’Europe, également appelé « plan Juncker ». Cet appui renforce la capacité du Groupe BEI à financer des projets d’investissement qui, conformément aux critères dudit plan, portent sur des activités présentant un profil de risque plus élevé en raison de leur structure ou de leur nature, mais qui favorisent néanmoins la compétitivité des entreprises et créent des emplois.

Il s’agit d’une opération de financement innovante car, pour la première fois dans l’Union européenne une titrisation de créances sur des entreprises s’appuie sur la technologie de la chaîne de blocs. Les caractéristiques inhérentes de cette technologie font qu’en automatisant le processus de négociation et en minimisant le risque opérationnel, elle offre une meilleure expérience client. Développée par BBVA, la plateforme de registres distribués a été utilisée par les trois parties pour négocier l’accord, depuis la création jusqu’à la signature de celui-ci, garantissant ainsi à la fois sa traçabilité et son immutabilité, tout en rendant le processus documentaire plus sûr et plus transparent. L’intégralité de la négociation a été enregistrée sur la chaîne de blocs privée Hyperledger, tandis qu’une empreinte numérique (ou identifiant unique) de l’accord signé était enregistrée sur la chaîne de blocs publique Ethereum (testnet).

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Nous nous réjouissons de soutenir la troisième opération de garantie sur tranche mezzanine du Groupe BEI en Espagne. Notre partenariat avec BBVA mettra les conditions favorables de nos financements à la portée des PME espagnoles. Cet accord permet d’associer les ressources du FEI à celles de la BEI dans le cadre du plan Juncker afin de renforcer le soutien apporté aux entreprises espagnoles par BBVA, lequel favorise la création d’emplois et la croissance. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques a été conçu pour faciliter l’accès des PME aux financements et ainsi les aider à passer aux étapes suivantes. Je me félicite de l’accord conclu aujourd’hui, qui permettra aux entreprises espagnoles d’accéder à quelque 360 millions d’EUR destinés aux investissements dans leur future croissance. Elles rejoindront ainsi plus de 850 000 autres PME en Europe qui devraient bénéficier dudit plan d’investissement. »

Pier Luigi Gilibert, directeur général du FEI : « Les accords de titrisation synthétique de créances sur des PME sont utilisés par un certain nombre de banques européennes en vue d’alléger leurs besoins de fonds propres réglementaires. Le FEI se réjouit de collaborer avec BBVA et la BEI afin de permettre à BBVA d’accorder davantage de prêts à des PME espagnoles. Le soutien conjoint de la BEI et du FEI dans le cadre du FEIS offre une solution concurrentielle à BBVA, qui lui permettra de renforcer son offre de financements au profit de l’économie réelle. »

Carlos Torres, PDG de BBVA : « BBVA s’engage à favoriser la croissance, la compétitivité et la transition numérique des PME espagnoles. Nous sommes également fiers de la plateforme de registres distribués, développée en interne par BBVA et utilisée pour négocier cet accord. »

Au cours des dernières années, la BEI et BBVA ont conclu un certain nombre d’opérations ciblant les PME. En novembre 2017, elles ont octroyé 300 millions d’EUR destinés à financer l’innovation et le passage au numérique de petites entreprises espagnoles ; en juin 2016, elles ont mis en place une ligne de crédit de 600 millions d’EUR et, en 2015, elles ont approuvé une ligne de crédit d’un milliard d’EUR pour favoriser la reprise économique et la création d’emplois au sein des PME.

À ce jour, la première garantie mezzanine signée en juin 2017 avec BBVA a permis de mettre environ un milliard d’EUR à disposition en faveur d’entreprises dans différents secteurs, tels que le commerce de gros, les transports et le tourisme. L’accord signé aujourd’hui vise à renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs de l’économie espagnole, en leur accordant des prêts à des conditions favorables en matière de taux d’intérêt et de durée de remboursement.