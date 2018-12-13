Avec le soutien du plan Juncker, la BEI accorde 40 millions d’EUR à Allego, un fournisseur et opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques à l’échelle européenne.

Ce concours financier vise à soutenir la croissance d’Allego et l’extension de ses services et de ses bornes de recharge en Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé d’accorder 40 millions d’EUR sous forme de quasi-fonds propres en faveur du financement de la croissance d’Allego Holding BV, un opérateur néerlandais de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce prêt de la BEI est accordé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

Grâce au concours de la BEI, l’entreprise pourra étendre son réseau de bornes de recharge normales, rapides et ultrarapides dans les différents pays où elle opère. En rendant les bornes de recharge plus largement et plus facilement accessibles, elle contribuera à la lutte contre les changements climatiques et contre la pollution atmosphérique.

« Notre soutien à Allego illustre la détermination de l’Europe à appuyer la transition vers une mobilité propre », a expliqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Outre la recherche en matière de propulsion de véhicules électriques, nous soutenons également l’Alliance européenne pour les batteries en finançant des opérations tangibles. Il est donc tout à fait logique que nous financions aussi des opérations visant à améliorer l’accessibilité des infrastructures de recharge. Allego est une jeune entreprise indépendante active dans les infrastructures d’électromobilité. Elle adopte une approche unique que nous sommes heureux d’appuyer. »

« Je félicite Allego d’avoir profité des possibilités de financement qu’offre le plan Juncker en plus des subventions qu’elle a obtenues au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe à l’appui de l’extension de ses réseaux de bornes de recharge. La transition vers une mobilité à faible taux d’émissions nécessite des investissements soutenus, à la hauteur de nos ambitions, afin que nous puissions mettre au point des solutions innovantes pour l’électromobilité en Europe », a ajouté Violeta Bulc, commissaire européenne chargée des transports.

« Nous sommes très fiers que la BEI nous soutienne dans notre ambition de créer un marché ouvert et accessible des points de recharge pour les véhicules électriques en Europe. Avec nos solutions de recharge et nos services en nuage destinés aux véhicules électriques, tout conducteur peut recharger sa voiture, peu importe la marque. Nous œuvrons à la mise en place d’un marché qui garantisse aux conducteurs de véhicules électriques une mobilité transfrontalière sans discontinuité et la liberté de choisir leur source d’énergie, leur mode de paiement et les services qu’ils souhaitent. La BEI nous accompagne dans cette entreprise », a affirmé Anja van Niersen, PDG d’Allego.

Concrètement, la BEI effectuera un investissement en quasi-fonds propres d’une durée de 17 ans dans Opera Charging BV, un instrument de co-investissement créé par Meridiam Investments, et dont Allego Holding BV est le bénéficiaire final. Allego figure parmi les principaux opérateurs de points de recharge à l’échelle internationale, avec près de 12 000 points de recharge opérationnels à l’heure actuelle. L’entreprise travaille en coopération avec différents secteurs et industries.

Allego élabore un projet paneuropéen baptisé MEGA-E (Metropolitan Greater Areas Electrified) qui vise à déployer des bornes de recharge ultrarapide dans au moins dix grandes villes européennes et qui sera mis en œuvre au moyen d’une structure de financement dédiée. Ce projet a obtenu une aide de 29 millions d’EUR de la Commission européenne dans le cadre de l’appel à propositions du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).