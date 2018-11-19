La BEI accorde à Bankia un prêt de 25 millions d’EUR destiné à la création d’emplois pour les jeunes en Espagne. Bankia complètera ce prêt par un financement supplémentaire de 25 millions d’EUR, ayant le même objectif.

Le concours de la banque de l’UE permettra d’octroyer des prêts à des conditions avantageuses aux PME qui recrutent des jeunes chômeurs.

L’accord fournira des incitations à l’emploi des jeunes et contribuera à l’achèvement du programme Dualiza Bankia visant à stimuler la formation professionnelle.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Bankia joignent leurs forces pour lutter contre le chômage des jeunes en Espagne. Les deux entités ont convenu aujourd’hui de mettre jusqu’à 50 millions d’EUR à la disposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles pour les encourager à recruter de jeunes chômeurs. Dans ce but, la BEI a octroyé à Bankia un prêt de 25 millions d’EUR, montant que l’institution espagnole complétera par 25 millions d’EUR supplémentaires, portant ainsi à 50 millions d’EUR le volume des financements disponibles pour les entreprises.

L’accord de prêt, signé aujourd’hui à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et par José Ignacio Goirigolzarri, président de Bankia, a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Ce Fonds constitue le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, également connu sous le nom de « Plan Juncker ». Ce soutien renforce la capacité du Groupe BEI à financer des projets d’investissement à forte valeur ajoutée qui, comme dans le cas de cet accord, visent à éperonner la création de postes de travail, les investissements dans l’éducation et la compétitivité des entreprises.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, s’est dite très heureuse « de la conclusion avec Bankia d’un accord qui permettra d’améliorer les débouchés professionnels des jeunes en Espagne ». La vice-présidente a également rappelé que « l’appui aux PME est l’une des priorités de la BEI en Espagne, et une reconnaissance de leur rôle essentiel de moteurs de la croissance économique et de l’emploi ».

Marianne Thyssen, commissaire pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs, a déclaré : « Grâce au soutien apporté par l’UE, sous la forme notamment de la Garantie pour la jeunesse et de l’Initiative pour l’emploi des jeunes, l’Espagne a réalisé de nombreux investissements en vue de favoriser les débouchés professionnels pour les jeunes. Depuis sa création, plus de 1,3 million de jeunes ont demandé à bénéficier de la Garantie pour la jeunesse en Espagne et environ un million de jeunes ont participé aux actions mises en place par l’Initiative pour l’emploi des jeunes. Je me réjouis de voir l’Europe redoubler d’efforts afin de mobiliser des financements privés en faveur d’investissements stratégiques. La coopération entre secteurs public et privé est primordiale pour pouvoir investir de manière adéquate dans les personnes. C’est pourquoi le Plan Juncker, en faisant en sorte que les personnes puissent bien démarrer dans la vie active, joue un rôle essentiel. »

Le président de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a souligné que l’accord « est une nouvelle illustration de l’engagement en faveur de l’emploi des jeunes pris par Bankia, un établissement qui s’efforce de mobiliser tous les outils disponibles pour relever cet enjeu social. D’une part, nous encourageons l’embauche de nos jeunes chômeurs en facilitant les investissements nécessaires des entreprises qui leur font confiance. D’autre part, nous maintenons tout le dynamisme de notre soutien à la formation professionnelle comme moyen de renforcer la formation et la capacité à l’emploi, à travers notre programme Dualiza Bankia. »

Les PME et les ETI qui acceptent de recruter des jeunes chômeurs en s’appuyant sur le concours de la BEI pourront bénéficier de financements à taux d’intérêt réduits et à plus long terme, grâce au soutien du Plan d’investissement pour l’Europe.

Investir dans l’avenir : appui de la BEI à l’éducation et à la formation dans l’UE

L’une des priorités du Groupe BEI est de faciliter les financements destinés à promouvoir les investissements en faveur d’une éducation de qualité dans l’Union européenne. Pour la banque de l’UE, les étudiants d’aujourd’hui sont les innovateurs de demain et l’investissement dans l’éducation, le capital humain et la formation est donc essentiel pour garantir la croissance économique et la création d’emplois.

Depuis 1997, suite à l’adoption de la résolution du Conseil européen sur la croissance et l’emploi, la BEI accorde des prêts pour financer des projets dans le domaine de l’éducation. En outre, en 2013, la BEI a lancé le programme Investir pour la jeunesse, une initiative visant à promouvoir l’emploi des jeunes en fournissant des ressources pour leur formation. Cette initiative est financée par un fonds de 6 milliards d’EUR destiné à soutenir des projets mis en œuvre entre 2012 et 2020, et se concentre principalement sur l’appui aux programmes de formation dans des régions de l’UE où le taux de chômage des jeunes dépasse 25 %.