14 millions d’EUR mis à disposition pour moderniser les infrastructures urbaines et renforcer l’efficacité énergétique

Walbrzych sera la première ville polonaise à bénéficier d'un soutien direct de la BEI dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe.

Ce prêt est essentiel pour aider la ville à relever les défis structurels auxquels elle est confrontée de longue date.

La Banque européenne d’investissement (BEI) aspire à aider une ancienne ville minière à tourner la page du déclin post-industriel et à redevenir un lieu de vie attrayant. Elle va ainsi accorder un prêt d’environ 14 millions d’EUR (60 millions de PLN) à la Ville de Walbrzych afin de soutenir un programme d’investissement de grande envergure visant à revitaliser ses infrastructures urbaines. Il s'agit de la première tranche d'un engagement de la BEI en faveur de la ville qui pourra atteindre 28 millions d’EUR au maximum (120 millions de PLN).

« L’un des objectifs fondamentaux de la Banque européenne d’investissement est de veiller à ce qu’aucune grande ville ou région d’Europe ne soit laissée pour compte », a déclaré Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Pologne et dans les pays de la cohésion. « C’est la raison pour laquelle nous soutenons Walbrzych dans ses plans visant à revitaliser des zones défavorisées et à rénover des espaces urbains et des infrastructures sociales. D'autres anciennes villes minières d’Europe et de Pologne ont déjà retrouvé un nouveau souffle grâce à des programmes de revitalisation, et ce pourrait maintenant être au tour de Walbrzych. »

Roman Szełemej, maire de Walbrzych : « L’économie de Walbrzych a reposé sur l’extraction minière et d'autres activités industrielles pendant plus de cinq cents ans, mais les années 90 ont marqué la fin de cette période, avec à la fois la fermeture d’usines et l’exode des habitants de la ville. Par la suite, la ville a connu une reprise partielle, mais elle demeure encore divisée sur les plans social, géographique et culturel. Nous ne pouvons rester à la traîne plus longtemps. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’être passifs et nous devons nous employer à trouver de nouvelles possibilités pour aider la ville et ses habitants. La BEI nous offre cette chance. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne : « Le prêt de la Banque européenne d’investissement, assorti de la garantie du FEIS, permettra aux habitants de Walbrzych de sentir les avantages tangibles de ce programme d’investissement de l’UE dans leur vie de tous les jours. Les fonds mis à disposition contribueront à améliorer les routes, à moderniser les espaces publics, à agrandir le parc de logements sociaux et à réduire les coûts énergétiques grâce à des bâtiments plus économes en énergie. J’encourage d'autres villes européennes à suivre l’exemple de Walbrzych et à faire appel aux services de la plateforme européenne de conseil en investissement pour les soutenir dans l’élaboration de leurs programmes d'investissement. »

Avec ses 115 000 habitants, Walbrzych est la deuxième ville de Basse-Silésie, une région du sud de la Pologne. Elle fait partie des villes polonaises qui ont le plus souffert de la transition économique dans les années 90. Le programme de revitalisation comprend également, pour un tiers environ des fonds utilisés, la mise en œuvre de mesures relatives à l’efficacité énergétique.

Vazil Hudák a salué le Plan d'investissement pour l'Europe, également appelé « Plan Juncker », qui facilite ce financement. « Il s'agit là du premier prêt que la BEI accorde à la Ville de Walbrzych et cet octroi est rendu possible grâce à la garantie apportée par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier financier du Plan d'investissement pour l’Europe », a-t-il déclaré. En tant que tel, le prêt en faveur de Walbrzych est le premier prêt accordé par la BEI à une collectivité locale polonaise avec le soutien du FEIS. Le projet bénéficie également de l’assistance technique d’URBIS (Urban Investment Support – services d’investissement urbain) dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), qui est le pilier consultatif du Plan d'investissement pour l'Europe.

Depuis son lancement en novembre 2015, le FEIS a apporté un soutien en Pologne qui s’est intensifié année après année. Au total, le Groupe BEI a approuvé 60 opérations assorties de la garantie du FEIS en Pologne entre 2015 et 2018. Les financements du Groupe BEI se sont montés au total à 3,57 milliards d’EUR et ont déclenché quelque 14,93 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires, ce qui fait de la Pologne le sixième bénéficiaire du FEIS, en volume d'investissement par rapport au PIB, parmi les 28 États membres de l’UE. Vazil Hudák, vice-président de la BEI, a ajouté : « Je suis particulièrement ravi de voir que les dispositifs de prêt et de conseil proposés par la BEI ont profité aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. La banque de l’UE est un partenaire fiable pour leurs programmes d’investissement à long terme, qui constituent une condition préalable à la création d’emplois et à la croissance économique. »