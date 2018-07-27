250 millions d’EUR pour des PME pionnières ayant obtenu l’un des labels de qualité sélectionnés en matière de performance environnementale.

Ce mécanisme fait suite à trois « prêts pour l’investissement d’impact » antérieurs, d’un montant total de 350 millions d’EUR, qui ont soutenu près de 300 PME néerlandaises.

Les PME sélectionnées bénéficieront d’une réduction de taux d’intérêt de 0,30 à 0,70 % grâce au soutien de la BEI.

Après trois précédentes opérations réussies, Rabobank et la Banque européenne d’investissement (BEI) lancent un « prêt pour l’investissement d’impact » étendu d’un montant de 250 millions d’EUR en faveur des PME aux Pays-Bas. Jusqu’à présent, près de 300 entreprises néerlandaises soucieuses de l’environnement ont déjà bénéficié de conditions de prêt avantageuses en contractant auprès de Rabobank des prêts pour l’investissement d’impact soutenus par la BEI.

Wiebe Draijer, président du conseil d’administration de Rabobank, a déclaré : « Les prêts pour l’investissement d’impact sont un succès. Nos employés sont très motivés à l’idée de collaborer avec les clients et d’examiner comment ces derniers peuvent investir en faveur de la durabilité. Les prêts pour l’investissement d’impact contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Nous nous attachons actuellement à étudier si ces prêts peuvent également être utilisés pour financer des initiatives liées à l’économie circulaire. Il est probable que la demande pour les prêts destinés à l’investissement d’impact augmente à l’avenir puisque la durabilité est une priorité absolue pour toutes les entreprises, ce qui explique pourquoi les clients sont très positifs à l'égard de ce type de prêts. La réduction de taux d’intérêt constitue à la fois une récompense pour les pionniers de la durabilité et une incitation pour eux à ne pas relâcher leurs efforts. »

« Cette initiative récompense les entreprises qui consentent de réels efforts pour devenir plus vertes », a ajouté Werner Hoyer, président de la BEI. « Grâce à l’excellente collaboration établie avec Rabobank, les pionniers de différents secteurs ont la possibilité de développer leurs activités ou de financer d’autres projets innovants. La montée en puissance des prêts pour l’investissement d’impact est d’autant plus révélatrice à la lumière de l’accord de Paris. Elle montre que faire des affaires vertes fait sens sur le plan économique. »

Les prêts destinés à des projets à fort impact sont mis à la disposition de chefs d’entreprises qui sont pionniers dans leur secteur, se mobilisent manifestement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et possèdent l’un des labels de qualité admissibles. Toute demande de prêt destiné à des projets à fort impact devra remplir les conditions habituelles de la BEI et de Rabobank. Ces prêts sont destinés à des entreprises comptant jusqu’à 3 000 employés. La valeur totale de l’investissement ne doit pas dépasser 25 millions d’EUR et le principal est plafonné à 7,5 millions d’EUR. La décision finale d’approbation des prêts revient à Rabobank.