Première collaboration de la BEI avec des banques grecques à l’appui du financement par crédit-bail

Grâce au nouveau dispositif, les entreprises pourront accéder à des équipements de pointe et à des locaux de meilleure qualité

Participation au déploiement confirmée pour Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece et Piraeus Bank, via leurs filiales de crédit-bail

Le dispositif s’inscrit dans le sillage du programme de financement de 1 milliard d’EUR pour les PME et les ETI, qui a été un succès

Les entreprises grecques cherchant à se procurer des équipements et des locaux vont bénéficier d’une nouvelle initiative de financement par crédit-bail de 400 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement a annoncé ce jour un nouveau concours au développement du financement par crédit-bail d’équipements et de biens immobiliers, avec pour intermédiaires les filiales de crédit-bail de quatre banques grecques de premier plan.

« Pour garantir la croissance économique, il faut impérativement garantir aux entreprises l’accès aux financements. L’accès au crédit-bail est essentiel pour les entreprises intervenant dans la production, l’agriculture, la construction et d’autres secteurs économiques et la Banque européenne d’investissement se félicite de pouvoir élargir sa coopération fructueuse avec des banques grecques de premier plan au secteur du crédit-bail. Cette nouvelle initiative prometteuse de 400 millions d’EUR va permettre aux entreprises de tout le pays de tirer parti de leurs atouts et d’accéder à des nouvelles machines et à des locaux de meilleure qualité. Grâce à l’expertise et à la connaissance locale des branches spécialisées dans le crédit-bail d’Alpha Bank, d’Eurobank, de National Bank of Greece et de Piraeus Bank, les entreprises de tout le territoire vont pouvoir accroître leur chiffre d’affaires et créer des emplois à l’avenir », a déclaré Jonathan Taylor, vice-président de la BEI en charge des opérations de prêt en Grèce.

Relever les défis du financement par crédit-bail en Grèce

Le nouveau dispositif viendra à l’appui des financements par crédit-bail accordés par Alpha Leasing, Ethniki Leasing, Eurobank Leasing et Piraeus Leasing à des PME et des ETI. Chaque partenaire fournira des financements par crédit-bail correspondant à son domaine d’intervention et répondant à des besoins de financement spécifiques.

L’initiative, qui bénéficie de la garantie de la République hellénique, permettra de financer des opérations de crédit-bail d’équipement et de crédit-bail immobilier en faveur de PME et d’ETI de l’ensemble des secteurs admissibles.

Stimuler l’emploi des jeunes

Dans un contexte où il est essentiel d’offrir des opportunités aux jeunes, l’initiative apportera des incitations supplémentaires aux entreprises œuvrant pour l’emploi des jeunes.

Une opération qui s’inspire du succès du programme de financement de 1 milliard d’EUR pour les PME et les ETI

Cette première initiative de la Banque européenne d’investissement consacrée au financement par crédit-bail en Grèce s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre réussie, sur 18 mois, d’un programme de financement de 1 milliard d’EUR pour les PME avec l’intervention de grandes banques grecques.

« La BEI se félicite de pouvoir confirmer le déploiement réussi d’un programme de financement de 1 milliard d’EUR pour les PME, qui reflète une réelle volonté d’investir de la part d’entreprises de tous les secteurs », a ajouté Jonathan Taylor.

Le programme de prêts intermédiés lancé en décembre 2016 et mis en œuvre en coopération avec Alpha Bank, Eurobank, Pancretan Cooperative Bank et Piraeus Bank a d’ores et déjà permis à plus de 660 entreprises d’étendre leurs activités et d’accéder à de nouveaux marchés. Garantir un meilleur accès aux financements à des entreprises qui emploient 69 000 personnes contribue également à créer de nouveaux emplois.

Le programme de financement de 1 milliard d’EUR pour les PME est venu à l’appui d’investissements dans la production manufacturière, le commerce de gros et de détail, le tourisme et l’agro-industrie. D’autres secteurs comme l’agriculture, la pêche, l’éducation, la santé, les transports, l’énergie, les communications et la construction ont également bénéficié de prêts au titre de l’initiative.

Face à la forte demande de financements des entreprises grecques, l’enveloppe a été augmentée de 50 millions d’EUR, et un volume total de financements de 1,05 milliard d’EUR a ainsi été mobilisé grâce au programme.

De nouveaux prêts pour les PME sous l’égide du Plan d’investissement pour l’Europe

Le Plan d’investissement pour l’Europe ou Plan Juncker permet au Groupe BEI de renforcer son soutien aux investissements du secteur privé en Grèce.

Au cours des 18 derniers mois, de nouveaux financements de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement destinés à des PME et des ETI en Grèce et représentant un montant total de 900 millions d’EUR ont été mis à disposition au moyen de lignes de crédit garanties par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et gérées par Alpha Bank, National Bank of Greece et Piraeus Bank.

Volume total de l’engagement de la BEI en Grèce

En 2017, les financements apportés en Grèce par le Groupe BEI – la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement – en faveur des infrastructures et des investissements du secteur privé ont atteint un montant total de 2,5 milliards d’EUR.

Un nouveau record a ainsi été établi s’agissant du nombre de projets directement financés dans le pays.