La banque de l’UE signe un prêt de 85 millions d’EUR, première tranche d’un financement total de 200 millions d’EUR à l’appui de la modernisation et de la rénovation du métro madrilène.

Cet accord permettra d’améliorer l’accessibilité des stations, d’accroître la capacité des lignes et d’optimiser l’efficacité énergétique du réseau.

Ce projet bénéficie de l’appui du « plan Juncker ».

Le métro de Madrid va devenir plus efficace, plus sûr et plus confortable. La banque de l’UE vient d’accorder un prêt de 85 millions d’EUR, qui constitue la première tranche d’un concours de 200 millions d’EUR destiné à financer 50 % des investissements prévus par Metro de Madrid jusqu’en 2019 pour remettre en état et moderniser ses infrastructures. L’objectif du projet, qui bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker », est d’améliorer la qualité du service offert par le métro madrilène. Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Francisco Borja Carabante, directeur général de Metro de Madrid S.A., ont signé l’accord ce jour à Madrid.

Doté de 301 stations, qui ont accueilli 626,4 millions de voyageurs en 2017, le réseau de métro de Madrid est l’un des plus vastes au monde. Cet accord avec la BEI permettra de mener à bien un ensemble de 23 interventions au niveau aussi bien des stations que des trains, des voies, des systèmes de signalisation ou encore de la vente et du contrôle des titres de transport. Tous ces aménagements visent à améliorer le service public et l’efficacité énergétique du métro madrilène.

Plus concrètement, ce financement octroyé par la BEI au titre du plan Juncker apportera les fonds nécessaires à la réalisation des travaux destinés à améliorer l’accessibilité des stations. Il permettra également d’augmenter la capacité des lignes, par la rénovation des installations de sécurité dans les sous-stations électriques. Les voyageurs profiteront aussi d’autres investissements, comme la modernisation des escaliers mécaniques, la rénovation des systèmes de ventilation dans les trains et les tunnels et la mise à niveau des distributeurs automatiques de titres de transport. La sécurité du réseau sera également renforcée, grâce à l’installation de nouveaux systèmes de vidéosurveillance et de lutte contre les incendies.

Lors de la cérémonie de signature, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Avec cet accord, la BEI apporte son concours à la modernisation du métro de Madrid et contribue ainsi à améliorer la qualité du service, à accroître sa capacité, à réduire les temps d’attente et à renforcer sa sécurité. Par ailleurs, nous sommes ravis de financer ce projet qui nous permet de soutenir la lutte contre les changements climatiques et de promouvoir la durabilité des transports publics pour les citoyens madrilènes. »

Corina Creţu, commissaire européenne à la politique régionale, chargée de la politique urbaine de l’UE, a déclaré : « Tous les citoyens le diront : un réseau de métro moderne et rapide est un élément essentiel à la qualité de vie dans une ville. Là où le métro passe, ce sont de nouvelles possibilités pour les entreprises locales, les services et le tourisme. Et bien sûr, cela permet de désengorger le trafic urbain et de respirer un air plus pur en ville. C’est pourquoi je félicite Madrid d’avoir recours au plan Juncker pour financer ce projet urbain si important. »

Borja Carabante, directeur général de Metro de Madrid S.A. a affirmé : « Le métro de Madrid recherche des financements auprès de différentes entités européennes pour pouvoir mener à bien ses projets d’investissement grâce auxquels il vise en permanence à améliorer la qualité du service et la mobilité des madrilènes. La Banque européenne d’investissement figure toujours parmi les sources de financement européen auquel Metro de Madrid S.A. fait appel pour mener à bien ses projets, car la banque de l’UE les finance jusqu’à hauteur de 50 %. De plus, les prêts accordés par la BEI sont assortis de conditions très avantageuses et les fonds peuvent être mis à disposition à mesure que les différents projets sont lancés. »

En plus d’améliorer le service, ces investissements financés par la BEI permettront de réduire l’impact environnemental de ce moyen de transport, qui deviendra plus efficace sur le plan énergétique grâce à l’optimisation de ses systèmes électriques et de ventilation.

Lutte contre les changements climatiques et appui aux transports publics

La BEI est l’institution qui octroie le plus de financements dans le monde pour des projets qui permettent d’atténuer les effets des changements climatiques. L’année dernière, elle a consacré à cet objectif 19,4 milliards d’EUR, volume qui correspond à 28 % de son activité. Une partie ce financement mettait l’accent sur la promotion de moyens de transports plus propres et, plus particulièrement, sur l’appui aux réseaux de métro de différentes villes dans le monde (de plus amples informations sont disponibles ici).

La BEI collabore avec Metro de Madrid S.A., en soutenant ses investissements, depuis 1989. Au fil de ces 30 années, la banque de l’UE a mis à disposition plus de 4 milliards d’EUR au total pour étendre, entretenir et moderniser les infrastructures du réseau de métro à Madrid.