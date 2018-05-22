L’équipementier aéronautique de rang 1, Latécoère, a inauguré ce jour sa toute nouvelle unité de production de pièces élémentaires métalliques basée à Toulouse-Montredon. Investissement stratégique du plan Transformation 2020, cette usine du futur 4.0 digitalisée, connectée et automatisée inscrit le leader mondial des meubles avionique et des portes d’avion dans une stratégie de reconquête industrielle à l’heure où le secteur aéronautique est en proie à de profondes mutations.

Les groupes centenaires n’ont pas l’agilité des start-up, capables de virage à 180° en quelques mois. Latécoère, qui a fêté ses cent ans l’an dernier, montre le contraire. Le 13 juillet 2017, l’équipementier de premier rang qui intervient dans les Aérostructures et les Systèmes d’Interconnexion posait la première pierre de son usine 4.0 sur la zone d’activité de Montredon, près de Toulouse.

En un temps record, à peine 10 mois, le bâtiment sortait de terre. Et en février dernier, les premières pièces élémentaires en aluminium étaient produites sur ce site équipé de cellules automatisées.

Une production de 500.000 pièces par an

Cette smart factory s’inscrit dans le cadre du plan de réorganisation baptisé « Transformation 2020 » lancé en 2016 afin de répondre à de nombreux enjeux industriels, commerciaux et stratégiques et de contribuer à la digitalisation de l’entreprise.

« Dans un contexte de profonde mutation organisationnelle, énergétique, sociétale et environnementale, Latécoère innove pour répondre aux exigences imposées par ces enjeux, explique Yannick Assouad, CEO du groupe Latécoère. Grâce à un environnement digital et des installations de pointe, ce site labellisé « Usine du Futur » confirme la place stratégique de la R&T au sein des process industriels de Latécoère. La digitalisation est au cœur de la réorganisation 4.0 et des schémas industriels intelligents ».

En effet, l’usine nouvelle génération de 6000 m² combine automatisation et process novateurs qui s’appuient sur l’Internet des objets et solutions RFID pour un site de production zéro papier. Objectif : réduire les temps de cycle de production, ramenés de plusieurs mois à quelques semaines.

Avec une équipe de 150 personnes à terme, le groupe vise la production de 5 à 600.000 pièces par an à l'horizon 2020.

Labélisée « vitrine de l’industrie du futur » par l’Alliance Industrie du Futur, partenaire de la « French Fab », l’usine vient d’entrer en service, une extension de 3000 m² du site est prévue en 2019 pour accueillir les activités de traitement de surface et de peinture qui démarreront en 2020.

Dès 2019, les activités de chaudronnerie seront également transférées du site toulousain de la rue de Périole vers cette nouvelle usine.

Un engagement local & global

La réalisation de cette smart factory relève d’une volonté combinée et d’un engagement partagé avec Toulouse Métropole et la Région Occitanie.

« Je suis fier que le 1er avionneur historique de Toulouse – à l’origine de l’implantation de l’industrie aéronautique dans notre aire urbaine dès 1917 – reste ainsi fidèle à la Ville Rose. Latécoère confirme notre stratégie d’attractivité et conforte le statut de Toulouse, Capitale mondiale de l’aéronautique et Métropole de toutes les réussites », se félicite Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole.

De son coté, Carole Delga, présidente de la région Occitanie salue « le challenge qu’a relevé le groupe Latécoère en créant, de toutes pièces, cette usine 4.0 qui préfigure les outils de production de demain ». Toujours selon la présidente « par son exemplarité et les solutions innovantes auxquelles il fait appel, ce site constitue également une vitrine pour l’ensemble de notre industrie ».

Fort soutien européen avec la BEI

La construction de ce nouveau site industriel a été possible grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la Banque de l’Union Européenne avec un financement de 55 millions d’euros. Octroyé à des conditions financières attractives grâce à la notation triple A de la BEI, ce financement bénéficie également de garantie européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker.

« Cette Usine du Futur est un projet industriel ambitieux que la Banque de l’Union européenne est très fière de soutenir au cœur d’une région particulièrement dynamique » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et de rajouter : « Avec ce nouveau financement dans le cadre du plan Juncker, c’est un signal fort que la BEI souhaite donner aux entreprises innovantes et au secteur industriel en France et en Europe. »

Le financement de la BEI permettra également de soutenir les activités de Recherche, Développement et d’Innovation de Latécoère dans l’objectif de conquérir de nouveaux marchés grâce à la mise au point de procédés et de technologies très avancées et ainsi d’améliorer la compétitivité de Latécoère dans un objectif d’excellence industrielle.

Dossier de presse