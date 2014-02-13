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LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 55 000 000 €
Industrie : 55 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2017 : 55 000 000 €
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13/03/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI - Etude d'impact
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 05/12/2017
20140213
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI
LATECOERE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
EUR 110 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The promoter is a leading Tier-1 supplier of doors, fuselage sections and avionic racks and wiring for commercial aircraft. The project covers the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) expenditures for the period 2017-2020, aiming at furthering its product and process innovation related to doors, optical networks, racks and cockpits, cabin infrastructure and video systems. The project also covers the construction of a new advanced manufacturing plant in Toulouse, France. A third component of the project covers the construction of a new assembly plant in Plovdiv, Bulgaria.

The RDI activities included in the project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the field of components for aero-structures and aircraft cabling solutions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A large portion of the project consists of R&D activities that are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU), which will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. This portion of the project would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA). The project components that entail fixed capital expenditures for the manufacturing of aircraft components are not mentioned under the EIA Directive and should normally not require an EIA. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any aspect of the new investments could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI - Etude d'impact
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91629212
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140213
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI
Date de publication
14 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91798872
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140213
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91627219
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140213
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LATECOERE AEROSTRUCTURE RDI
Date de publication
28 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165522941
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140213
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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