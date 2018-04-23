Cet accord permettra de mobiliser 600 millions d’EUR pour financer des projets d’investissement de PME et d’entreprises de taille intermédiaire espagnoles.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a accordé à BBVA une garantie de 98 millions d’EUR sur une tranche mezzanine d’un portefeuille de prêts de 1,95 milliard d’EUR. Cette garantie permettra de mobiliser jusqu’à 600 millions d’EUR pour financer de nouveaux projets d’investissement réalisés par des PME espagnoles. Il s’agit de la deuxième opération de garantie mezzanine dans le cadre d’une titrisation synthétique de PME à laquelle la BEI et le FEI participent conjointement en Espagne. La conclusion de cet accord a été rendue possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « plan Juncker ». Ce dernier permet au Groupe BEI de renforcer sa capacité de financement de projets d’investissement qui, conformément aux critères du plan Juncker, concernent des activités qui présentent un profil de risque plus élevé – en raison de leur structure ou de leur nature – et stimulent la compétitivité des entreprises et la création d’emplois.

Cette opération est également la deuxième garantie mezzanine souscrite par le Groupe BEI et BBVA. La première, signée en juin 2017, a permis de mobiliser à ce jour 640 millions d’EUR de financement à l’appui d’entreprises de différents secteurs tels que le commerce de gros, les transports et le tourisme, par exemple. Cet accord a pour objectif de renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises de tous les secteurs de l’économie espagnole, en leur accordant des prêts à des conditions favorables qui leur permettent de se financer à des taux d’intérêt plus bas et avec des délais de remboursement plus longs.

À propos de cet accord, Pier Luigi Gilibert, le directeur général du FEI, a déclaré : « Le FEI se réjouit de pouvoir participer à cette deuxième opération de garantie mezzanine du Groupe BEI en Espagne. Grâce à la collaboration entre la BEI et BBVA, les PME espagnoles pourront bénéficier des avantages de nos financements. Cet accord combine l’expérience du FEI en matière de mobilisation et de structuration des investissements, l’efficacité de la BEI et le soutien du plan Juncker dans le but d’accroître la capacité de BBVA à accorder des crédits aux petites et moyennes entreprises espagnoles, soutenant ainsi la création d’emplois et la croissance économique. »

Pour sa part, Cristina de Parias, la directrice de BBVA Espagne, a déclaré : « BBVA s’est clairement engagée dans la croissance du tissu entrepreneurial espagnol, dans sa numérisation et dans l’amélioration de sa compétitivité internationale. Ce nouvel accord est un bon exemple de l’engagement de BBVA pour l’avenir des PME espagnoles. »

Ces dernières années, la BEI et BBVA ont signé d’autres opérations de financement à l’appui des PME. En novembre 2017, elles ont mobilisé 300 millions d’EUR pour financer l’innovation et la numérisation des PME espagnoles. En juin 2016, elles ont lancé une ligne de crédit de 600 millions d’EUR et en 2015, elles ont approuvé une autre ligne de crédit de 1 milliard d’EUR pour favoriser la reprise économique et la création d’emplois dans les PME.