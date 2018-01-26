© AVL

La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de 70 millions d'EUR à AVL List GmbH (AVL). AVL, dont le siège se situe en Autriche, est un leader mondial dans le développement de systèmes de propulsion innovants – ainsi que de technologies de mesure et d'essai et de logiciels de simulation requis pour ces derniers – destinés au secteur de l'automobile et de la mobilité à l’échelle mondiale. Qu'il s'agisse de moteurs à combustion interne ou de piles à combustible, de propulseurs électriques, de carburants alternatifs ou de logiciels de commande, de transmissions ou encore de batteries, AVL travaille dans le monde entier depuis 70 ans avec des entreprises internationales.

Concrètement, la banque de l’UE, avec son prêt, soutient les activités de cette entreprise dans le domaine de la propulsion électrique, y compris des projets de R-D sélectionnés pour les moteurs hybrides et intégralement électriques, ainsi que des technologies liées aux systèmes d'aide à la conduite pour les véhicules connectés et autonomes. Ce prêt de la BEI a été rendu possible grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier majeur du Plan d'investissement pour l'Europe, dans lequel le Groupe BEI et la Commission européenne sont partenaires stratégiques et dont l’objectif est de stimuler la compétitivité de l’économie européenne.

Andrew McDowell, vice-président chargé des opérations en Autriche, s’est exprimé ainsi : « Je me félicite de ce que ce nouveau prêt traduit la poursuite d’une coopération constructive et très fructueuse entre la banque de l’UE et AVL. En tant que banque de l’UE, nous soutenons les pionniers et champions de la technologie tels qu’AVL, qui façonnent notre avenir en introduisant des techniques de qualité, peu coûteuses et durables. Ces technologies de pointe engendrent des compétences et des emplois, ce qui a des répercussions positives directes sur la vie quotidienne des citoyens. AVL est un innovateur majeur dans le secteur de la propulsion, ouvrant la voie à l’arrivée de véhicules plus écologiques et à des mesures efficaces de lutte contre le changement climatique, qui est l'une des priorités de la banque de l’UE. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a déclaré : « Qu’une entreprise comme AVL puisse bénéficier pleinement du Plan d'investissement pour l’Europe me réjouit profondément. Grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques, la Banque européenne d'investissement peut soutenir AVL en lui octroyant un prêt de 70 millions d’EUR, lui permettant ainsi de mettre au point des technologies nouvelles, innovantes et respectueuses de l’environnement pour améliorer la mobilité. Une fois encore, le Plan d'investissement atteint ses objectifs : renforcer l’innovation, créer de nouveaux emplois et contribuer au respect des engagements de l’Accord de Paris. J’espère que, dans un proche avenir, nous verrons encore d’autres projets de ce type en Autriche. »