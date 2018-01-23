L’appui de la banque de l’UE permettra de remplacer 180 véhicules diesel par des autobus neufs fonctionnant au gaz naturel comprimé.

Une partie des nouveaux véhicules pourra transporter plus de voyageurs.

À compter de cette année, les autobus urbains circulant dans Palma de Majorque seront progressivement remplacés par des véhicules neufs plus modernes, plus sûrs, plus confortables et moins polluants. La Banque européenne d’investissement (BEI) a formalisé ce jour un accord avec l’entreprise municipale de transports de Palma (Empresa Municipal de Transportes - EMT) dans le cadre duquel la BEI octroiera 30 millions d’EUR pour financer le remplacement des autobus urbains actuels, tous à moteur diesel et pour la plupart âgés de plus de 14 ans, par des véhicules neufs qui circuleront en ville de façon plus propre, car ils fonctionneront au gaz naturel comprimé.

Le financement de la BEI permettra en outre de construire une nouvelle station de gaz naturel comprimé afin d’approvisionner les nouveaux véhicules et de moderniser les systèmes d’information et de gestion des services de l’EMT, y compris le système de vente de titres de transport.

L’accord a été signé ce jour à Palma par Birthe Bruhn-Léon, directrice des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal, et Mateu Marcus, directeur de l’EMT, lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté Antoni Noguera, maire de Palma, et Joan Ferrer, conseiller délégué à la mobilité. Le projet bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne, aussi appelé « plan Juncker ».

Avec le financement de ce projet, la BEI contribuera à la réduction des gaz polluants dans la capitale majorquine. De plus, la nouvelle flotte d’autobus urbains augmentera sa capacité de transport : une partie des nouveaux véhicules, surtout ceux qui couvrent les lignes où la demande est la plus forte, passeront de 12 à 18 mètres de long, offrant ainsi plus de places assises. Avec en moyenne 40 millions de passagers par an, l’EMT est la plus grande entreprise de transports publics de Majorque.

Violeta Bulc, Commissaire européenne chargée des transports, a déclaré : « Ce projet illustre une nouvelle fois comment le Plan d’investissement pour l’Europe apporte des résultats concrets pour les Européens... et pour l’environnement ! Ces nouveaux bus amélioreront le quotidien des usagers réguliers, stimuleront l’économie locale et placeront Palma de Majorque en première ligne de la transition vers une mobilité à faible taux d’émissions. J’espère que ce succès incitera de nombreuses autres villes européennes à suivre son exemple. »

L’accord signé ce jour est le deuxième mis en place par la BEI dans le cadre de son nouveau programme destiné à favoriser le financement de systèmes de transport plus propres (initiative pour des transports plus propres). L’appui du Plan d’investissement pour l’Europe a permis d’accorder le prêt à long terme nécessaire pour assurer la réalisation du projet dans les délais fixés.

Le renouvellement de la flotte d’autobus aura en outre un impact économique positif, car ses coûts, d’exploitation comme d’entretien, seront inférieurs. La mise en circulation des nouveaux véhicules débutera cette année et se poursuivra jusqu’en 2023. Ce projet permettra de créer plus de 330 emplois au cours de la phase de mise en œuvre.