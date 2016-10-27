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PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 30 000 000 €
Transports : 30 000 000 €
Date(s) de signature
23/01/2018 : 30 000 000 €
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24/03/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL
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12/06/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL
Communiqués associés
Espagne : Plan d’investissement pour l’Europe - 30 millions d’EUR pour le renouvellement de la flotte d’autobus urbains de Palma de Majorque

Fiche récapitulative

Date de publication
27 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 23/01/2018
20160491
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation involves financing the bus fleet renovation carried out by the public company managing urban transport in the municipality of Palma de Mallorca, the capital of the island of Mallorca in Spain.

The investments will improve the quality of service of the bus network while contributing to the sustainability of urban transport and climate change mitigation. These aims are in line with the EIB's transport lending policy and EU and EIB objectives on climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The construction of the new buses will take place in the manufacturer's plants and does not fall within the scope of Directive 2011/92/EU. Therefore no environmental impact assessment (EIA) is required for the project. The project is expected to deliver positive environmental benefits thanks to the substitution of Euro II, III, IV and V standard buses with high performance new Euro VI-compliant buses and compressed natural gas (CNG) buses. This aspect will be further checked at appraisal.

The promoter is a contracting entity within the meaning of EU Directive 2014/25/EU. All contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2015/25/EU and Directive 2007/66/EC in this case) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required. For all contracts valued above the relevant thresholds, the promoter will publish the call for tender and award notices in the OJEU, while those with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation, respecting the relevant principles of the EU Treaty (transparency, equal treatment and non-discrimination on the basis of nationality).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL
Date de publication
24 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69307066
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160491
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PALMA DE MALLORCA URBAN BUS FLEET RENEWAL
Date de publication
12 Jun 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238339666
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160491
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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