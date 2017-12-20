Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a convenu de participer à une opération de titrisation avec Bank BGŻ BNP Paribas afin de permettre à cette dernière d’accroître sa capacité à mettre de nouveaux financements à disposition des PME et des ETI polonaises. Bank BGŻ BNP Paribas, qui est membre du groupe BNP Paribas, est la sixième banque commerciale de Pologne par la taille.

Dans le cadre de cette opération, la BEI acquerra une tranche mezzanine de titres adossés à des actifs (TAA), sur la base d’un portefeuille de prêts à la consommation, pour un montant de 341 millions de PLN (soit environ 81 millions d’EUR). L’achat, par la BEI, de ces titres mezzanine permettra à BGZ de libérer du capital réglementaire, ce qui renforcera sa capacité à accorder de nouveaux prêts aux PME et ETI.

Cette opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker ») lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne. L’admissibilité au titre du FEIS est synonyme d’une prise de risque accrue pour la BEI, ce qui se traduit par des volumes de financement plus élevés accordés par Bank BGŻ BNP Paribas aux PME et aux ETI en Pologne.

« Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui cette opération cruciale avec Bank BGŻ BNP Paribas. Grâce à sa structure innovante de financement par titrisation, nous pourrons accroître sensiblement le soutien aux petites entreprises polonaises », a expliqué Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des activités en Pologne. « Ce nouveau financement accordé aux PME et aux ETI soutiendra l’emploi et la croissance économique en Pologne, objectif principal du Plan d’investissement pour l’Europe. Ces derniers mois, la Banque a mis au point des moyens innovants de mettre des financements à disposition en Pologne, en particulier au titre du FEIS. Cette année, cette opération comprise, la BEI a signé, avec le soutien du FEIS, des projets en faveur des PME et des ETI en Pologne pour un montant d’environ 700 millions d’EUR, ce qui a permis de mobiliser plus de 2 milliards d’EUR d’investissements de PME et d’ETI. »

« Cette opération s’inscrit parfaitement dans la coopération de longue durée que Bank BGŻ BNP Paribas entretient avec la Banque européenne d’investissement, contribuant ainsi à l’essor des entreprises dans un environnement économique concurrentiel », a ajouté Jarosław Rot, responsable de la gestion actif-passif et de la trésorerie chez Bank BGŻ BNP Paribas.