La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie à une entreprise roumaine le premier prêt pouvant être décaissé en monnaie locale ; l’équivalent de 50 millions d’EUR sera octroyé à Transgaz, la société de transport de gaz en Roumanie.

Comme avec la première tranche de prêt de 50 millions d’EUR signée en octobre 2017, les fonds de la BEI financeront la construction d’un nouveau corridor gazier européen afin d’accroître la sécurité de l’approvisionnement en gaz et de réduire la dépendance énergétique via la diversification des voies et des sources d’approvisionnement en gaz. Cette opération bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe (PIE).

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Il s’agit du premier prêt de la BEI accordé à une entreprise en leu roumain depuis le lancement en 1992 des opérations de prêt de la banque de l’UE dans le pays. Il offrira à Transgaz une plus grande souplesse afin d’éviter les risques de change au niveau du financement des infrastructures gazières dans la région. Ce projet contribue également à l’augmentation du nombre de fournisseurs de gaz en Europe du Sud-Est et ouvre le marché régional à une concurrence accrue, ce qui bénéficiera aux consommateurs par le biais de la baisse des prix et du renforcement de la sûreté de l’approvisionnement, deux priorités pour l’UE et la BEI. Par ailleurs, ce projet est un exemple tangible de l’utilisation de la garantie FEIS centrée sur l’accélération de la croissance économique et la création d’emplois en Europe. »

Ion Sterian, directeur général de SNTGN Transgaz SA, a déclaré : « Je suis très heureux que les efforts déployés par la Banque européenne d’investissement et Transgaz pour réunir les conditions favorables à la signature de ce nouveau contrat aient été couronnés de succès. J’ai particulièrement apprécié la souplesse dont la BEI a fait preuve et j’aimerais remercier les équipes qui ont permis d’arriver à ce résultat. Pour notre entreprise, cette ligne de financement s’inscrit dans un ensemble de mesures clés sur lesquelles nous nous appuyons pour nos principaux projets d’infrastructures. Je me dois aussi de souligner l’expérience positive gagnée en dialoguant avec les experts et la direction de la BEI et d’encourager d’autres entreprises en Roumanie à envisager les instruments de la banque de l’UE pour financer certains des principaux axes de développement de l’économie roumaine. »

Le nouveau gazoduc représente la première phase du tronçon roumain du gazoduc qui reliera la Bulgarie à l’Autriche en passant par la Roumanie et la Hongrie (BRUA). Le projet BRUA d’interconnexion des réseaux gaziers mis en œuvre par la compagnie Transgaz, dont le coût est estimé à plus de 500 millions d’EUR, s’est vu octroyer une subvention de 179 millions d’EUR par la Commission européenne au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Ce mécanisme, créé en 2013, est un instrument de financement stratégique de l’UE destiné à promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité au moyen d’investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen. Il appuie la mise en place de réseaux transeuropéens interconnectés hautement performants, durables et efficaces dans le domaine des transports, de l’énergie et des services numériques.

Les fonds de la BEI serviront à financer la construction d’un gazoduc de 478 km destiné au transport de gaz naturel entre Podisor et Recas, ainsi que la construction de trois postes de compression situés dans les localités roumaines de Podisor, Bibesti et Jupa.