Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2017 : 50 000 000 €
27/10/2017 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 1
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 2
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 3
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Suplementary Environmental Impact Assesment
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Waste Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Biodiversity Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Contractor Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework Appendices
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Resources Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Social Impact Assessment
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Action Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Reinstatement Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Cultural Heritage Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework
Related public register
14/09/2018 - Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Stakeholders Engagement Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 4
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Management Plan (ESMP)
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Hazardous Materials Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Labour and Working Conditions Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Crossing Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Community Health, Safety and Security Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Emergency Response Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Pollution Prevention Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Résumé non technique - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment Scoping Report
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Communiqués associés
Roumanie : la BEI soutient l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS
Communiqués associés
Premier prêt de la BEI accordé à une entreprise en leu roumain : la banque de l’UE continue de soutenir la modernisation de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS

Fiche récapitulative

Date de publication
14 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 31/10/2017
20140240
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the first phase of the BRUA gas interconnection project to be implemented by Transgaz

Enhancing the security of gas supply in the European Union

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact assessment process is in the final stage and authorisation is expected by November 2016. The pipeline is to be routed to avoid environmentally sensitive areas to the extent possible and to follow existing rights of way where appropriate, thus maintaining the integrity of sensitive zones. The impact that can typically be expected is mainly temporary, related to construction works and can usually be well managed by appropriate construction measures.

The investments fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoter the proposed procurement procedures and will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the program have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation.

Documents liés
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 1
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 2
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 3
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Suplementary Environmental Impact Assesment
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Waste Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Biodiversity Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Contractor Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework Appendices
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Resources Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Social Impact Assessment
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Action Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Reinstatement Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Cultural Heritage Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework
14/09/2018 - Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Stakeholders Engagement Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 4
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Management Plan (ESMP)
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Hazardous Materials Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Labour and Working Conditions Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Crossing Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Community Health, Safety and Security Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Emergency Response Management Plan
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Pollution Prevention Management Plan
14/09/2018 - Résumé non technique - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment Scoping Report
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Autres liens
Communiqués associés
Roumanie : la BEI soutient l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS
Communiqués associés
Premier prêt de la BEI accordé à une entreprise en leu roumain : la banque de l’UE continue de soutenir la modernisation de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Date de publication
23 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
68169508
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 1
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79716881
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 2
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79719626
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 3
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79722587
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Suplementary Environmental Impact Assesment
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79726902
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Waste Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79722300
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Biodiversity Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79715794
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Contractor Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79723288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework Appendices
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79723287
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Resources Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79726770
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Social Impact Assessment
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79716882
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Action Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79719251
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Reinstatement Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79728011
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Cultural Heritage Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79722299
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79724294
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Stakeholders Engagement Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79726968
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'engagement des Parties Prenantes
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 4
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79721779
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Management Plan (ESMP)
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79721262
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Hazardous Materials Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79726769
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Labour and Working Conditions Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79719011
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Crossing Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79719106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Community Health, Safety and Security Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79722392
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Emergency Response Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79722688
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Pollution Prevention Management Plan
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79726153
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79725277
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment Scoping Report
Date de publication
14 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79719627
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164728514
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140240
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 1
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 2
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 3
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Suplementary Environmental Impact Assesment
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Waste Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Biodiversity Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Contractor Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework Appendices
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Resources Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Social Impact Assessment
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Action Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Reinstatement Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Cultural Heritage Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework
Related public register
14/09/2018 - Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Stakeholders Engagement Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 4
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Management Plan (ESMP)
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Hazardous Materials Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Labour and Working Conditions Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Crossing Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Community Health, Safety and Security Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Emergency Response Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Pollution Prevention Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Résumé non technique - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment Scoping Report
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Autres liens
Fiche récapitulative
TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Fiche technique
TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Communiqués associés
Roumanie : la BEI soutient l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS
Communiqués associés
Premier prêt de la BEI accordé à une entreprise en leu roumain : la banque de l’UE continue de soutenir la modernisation de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Roumanie : la BEI soutient l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS
Communiqués associés
Premier prêt de la BEI accordé à une entreprise en leu roumain : la banque de l’UE continue de soutenir la modernisation de l’approvisionnement en gaz en Europe grâce à la garantie du FEIS
Autres liens
Related public register
23/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 1
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 2
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 3
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Suplementary Environmental Impact Assesment
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Waste Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Biodiversity Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Contractor Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework Appendices
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Resources Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Social Impact Assessment
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Action Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Reinstatement Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Cultural Heritage Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Land Acquisition Framework
Related public register
14/09/2018 - Plan d'engagement des Parties Prenantes - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Stakeholders Engagement Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Health and Safety Measures Plan - 4
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Management Plan (ESMP)
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Hazardous Materials Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Labour and Working Conditions Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Water Crossing Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Community Health, Safety and Security Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Emergency Response Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Pollution Prevention Management Plan
Related public register
14/09/2018 - Résumé non technique - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT
Related public register
14/09/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT - Environmental and Social Impact Assessment Scoping Report
Related public register
24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TRANSGAZ BRUA GAS INTERCONNECTION PROJECT

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes