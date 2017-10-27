La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera 50 millions d’EUR à Transgaz, la compagnie nationale roumaine de transport de gaz, pour financer la construction d'un nouveau corridor gazier européen. Ce dernier aura pour objet d’accroître la sécurité de l'approvisionnement en gaz et de réduire la dépendance énergétique en permettant une diversification des sources et des voies d’approvisionnement. Cette opération bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe (PIE).

Le nouveau gazoduc représente la première phase du tronçon roumain du gazoduc qui reliera la Bulgarie à l’Autriche en passant par la Roumanie et la Hongrie (BRUA). Le projet BRUA d’interconnexion des réseaux gaziers mis en œuvre par la compagnie Transgaz, dont le coût est estimé à plus de 500 millions d’EUR, s’est vu octroyer une subvention de 179 millions d’EUR par la Commission européenne au titre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Ce mécanisme, créé en 2013, est un instrument de financement stratégique de l’UE destiné à promouvoir la croissance, l’emploi et la compétitivité au moyen d’investissements ciblés dans les infrastructures au niveau européen. Il appuie la mise en place de réseaux transeuropéens interconnectés hautement performants, durables et efficaces dans le domaine des transports, de l’énergie et des services numériques.

Les fonds de la BEI serviront à financer la construction d’un gazoduc de 478 km destiné au transport de gaz naturel entre Podisor et Recas, ainsi que la construction de trois postes de compression situés dans les localités roumaines de Podisor, Bibesti et Jupa.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Ce projet stratégique mis en œuvre dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe permettra d’interconnecter les infrastructures de transport de gaz d’Europe centrale et sud-orientale et d’éliminer la dépendance des pays du sud-est de l’Europe à l’égard d’un fournisseur de gaz unique. Il renforcera la sécurité de l’approvisionnement de ces pays, en leur ouvrant l’accès à du gaz potentiellement moins cher et permettra d’améliorer la convergence et la transparence des prix, ce qui dès lors réduira la vulnérabilité des consommateurs. Il aura une grande incidence sur l’emploi en créant des postes au nombre de 4 000 à 5 000 pendant la phase de construction du gazoduc et de 300 à 400 pour son exploitation. »

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne chargé de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés de capitaux, a fait la déclaration suivante : « Grâce au soutien du plan Juncker, la Banque européenne d’investissement prêtera 100 millions d’EUR à Transgaz pour que cette société construise un nouveau gazoduc long de 478 km reliant la Bulgarie à l’Autriche en passant par la Roumanie et la Hongrie. Ce projet transfrontalier d’envergure renforcera la concurrence, au bénéfice du consommateur. Il créera aussi des milliers d’emplois dans la région, ce qui constitue l’une des priorités du plan Juncker. La combinaison de financements au titre du FEIS avec des fonds issus du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe a contribué à faire sortir de terre ce projet. J’engage d’autres promoteurs à étudier la possibilité de combiner différentes sources de financement pour leurs projets d’investissement. »

Gheorghe Șimon, ministre roumain de l’économie, a fait le commentaire suivant : « L’État roumain se félicite de la conclusion du contrat de financement, le premier – signé par une entreprise roumaine dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe (PIE) – à bénéficier d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). En ma qualité de ministre, je place ma confiance dans les perspectives qu’ont ouvertes la direction de Transgaz et la Banque européenne d’investissement. En tant que représentant de l’État roumain parmi les actionnaires de Transgaz, le ministère roumain de l’économie soutient la modernisation du réseau national de transport de gaz et le financement, par la BEI, d’une partie des travaux du projet BRUA s’inscrit dans le prolongement des initiatives que nos autorités ont prises pour encourager les investissements en faveur de projets de développement des infrastructures. »

Ion Sterian, directeur général de SNTGN Transgaz SA, a déclaré : « C’est un événement extraordinaire pour notre entreprise et pour les autres acteurs du marché gazier roumain et régional. Le contrat de financement que Transgaz a signé avec la Banque européenne d’investissement ce jour prouve clairement que nous sommes déterminés et que les conditions optimales pour la construction du projet BRUA en Roumanie sont en place conformément aux modalités convenues. La Banque européenne d’investissement a confiance en la capacité de Transgaz de mener à bien un projet si important pour le développement des infrastructures européennes de transport de gaz. Nous sommes convaincus que ce financement aura une incidence positive du point de vue tant de la mise en place de synergies locales et nationales pour la construction et l’exploitation du gazoduc que du renforcement de la confiance et de la solidarité entre les pays européens qui bénéficieront du projet BRUA. »