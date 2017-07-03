©Alicja Chytla/ Baltcap

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’est engagée à investir 20 millions d’EUR dans le fonds BaltCap Infrastructure Fund, d’une taille visée de 100 millions d’EUR, qui finance la mise en place d’infrastructures en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. Ce fonds a été lancé par BaltCap, le plus grand investisseur de la région en capital-investissement et capital-risque. Le concours de la BEI est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne, aussi appelé « plan Junker », lancé pour combler les déficits actuels du marché et mobiliser des investissements privés au sein de l’UE.

Le fonds BaltCap Infrastructure Fund (BIF) visera principalement à fournir du capital pour la mise en œuvre de projets d’infrastructures dans les transports, les énergies et l’efficacité énergétique dans les pays baltes. La stratégie d’investissement du fonds repose sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées, ainsi que sur les critères liés à l’atténuation des effets des changements climatiques. Le fonds cible notamment les investissements en fonds propres dans les projets liés aux infrastructures énergétiques : production d’énergies renouvelables, notamment éolienne, solaire et biomasse, et efficacité énergétique, notamment l’éclairage public. L’électricité produite grâce aux investissements sous-jacents remplacera en partie celle générée à partir de combustibles fossiles et évitera les émissions de CO 2 , NO x et SO 2 associées à ces derniers. Le fonds cherche également à investir dans les infrastructures de transport, tels les aéroports et les routes, ainsi que dans les infrastructures sociales, comme les écoles, les universités et les hôpitaux.

Le fonds BIF a été créé pour une durée de 20 ans et devrait mobiliser sur le terrain 480 millions d’EUR d’investissements dans les infrastructures. La mise en œuvre et la gestion des investissements du fonds créeront d’importantes opportunités d’emploi dans la région (près de 4 000 années-personnes d’emplois directs pendant la construction et 245 emplois directs à temps plein pendant l’exploitation).

Par l’intermédiaire de son engagement de 20 millions d’EUR, la BEI est devenue l’investisseur de référence du fonds. Parmi les autres investisseurs figurent : la Société nordique de financement pour l’environnement, les fonds de pension de SEB, Swedbank et LHV, Swedbank Life Insurance et d’autres investisseurs institutionnels.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, dont le champ de supervision comprend le FEIS, a déclaré : « L’objectif principal du FEIS est de mobiliser des financements privés en faveur d’investissements stratégiques. Par conséquent, nous saluons la coopération avec le fonds BIF, car il s’agit du premier fonds des pays baltes consacré aux infrastructures qui vise à inciter les investisseurs privés à financer des projets liés aux infrastructures. Ce fonds répond à des besoins d’investissement croissants dans les secteurs des transports, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans la région, et plus particulièrement à la demande continue et potentiellement grandissante de fonds propres pour la mise en œuvre des projets d’infrastructures. Il encourage donc la croissance économique en promouvant la compétitivité dans les pays baltes et en améliorant le climat des affaires. Il est aussi important de noter que le fonds créera de nouveaux emplois et, grâce à l’accent mis sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, il contribuera sensiblement à la lutte contre les changements climatiques ».

Le ministre lituanien des finances Vilius Šapoka a affirmé : « En tant que l’un des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement, je suis vraiment ravi que cet investissement concerne notre région. Je pense que cette source alternative de financements contribuera non seulement à la promotion de l’économie lituanienne et au renforcement de sa compétitivité, ainsi qu’à la croissance des investissements privés, internationaux et institutionnels, mais qu’elle influera aussi positivement sur l’essor des marchés de capital-risque et capital-investissement dans les pays baltes, renforçant ainsi le partenariat et la coopération entre ces derniers. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « Les investissements dans les infrastructures en Europe connaissent une embellie, mais nous devons encore en faire plus. Cet accord visant à soutenir le fonds BIF illustre parfaitement ce que nous pouvons faire par l’intermédiaire du FEIS pour mobiliser de tels investissements. Je suis particulièrement heureux que cet accord appuie des projets liés aux infrastructures énergétiques, aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. En soutenant les investissements dans ces secteurs, nous aidons à jeter les bases de la croissance économique future. »

Šarūnas Stepukonis, directeur associé du fonds BIF, a déclaré : « La mise en place des infrastructures est l’une des grandes priorités de la région afin de renforcer sa compétitivité et son indépendance. Sur les cinq prochaines années, les pays baltes sont confrontés à un déficit de financement d’infrastructures de 6 milliards d’EUR, qui devrait encore se creuser après le programme de financement de l’UE de 2014-2020. Les infrastructures physiques telles que l’électricité, le chauffage, les chemins de fer, les routes, les ports et les aéroports souffrent d’un déficit important en matière de capacités et d’efficacité. » Concernant la finalité du lancement d’un nouveau fonds, M. Stepukonis a ajouté : « Grâce au soutien solide d’institutions financières internationales et de fonds de pension locaux, nous sommes en mesure de faire face au déficit de financement des infrastructures et d’aider la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie à mener à bien leurs programmes d’investissement dans les infrastructures. C’est la première fois dans la région que des actifs de fonds de pension locaux sont déployés pour mettre en œuvre des infrastructures pour les générations futures. »