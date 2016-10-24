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BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lettonie : 3 000 000 €
Estonie : 3 000 000 €
Lituanie : 10 000 000 €
Santé : 2 000 000 €
Énergie : 9 000 000 €
Transports : 9 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2017 : 150 000 €
28/06/2017 : 150 000 €
28/06/2017 : 150 000 €
28/06/2017 : 150 000 €
28/06/2017 : 200 000 €
28/06/2017 : 200 000 €
28/06/2017 : 500 000 €
28/06/2017 : 500 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 675 000 €
28/06/2017 : 900 000 €
28/06/2017 : 900 000 €
28/06/2017 : 900 000 €
28/06/2017 : 900 000 €
28/06/2017 : 2 250 000 €
28/06/2017 : 2 250 000 €
28/06/2017 : 2 250 000 €
28/06/2017 : 2 250 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 01/07/2017
20160687
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
AS BALTCAP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment fund focusing on infrastructure projects in the Baltic countries

The fund will invest equity primarily in small to medium-sized greenfield infrastructure assets through special purpose vehicles (SPVs) alongside a strong industrial partner.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The promoter's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
24 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69310180
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160687
Secteur(s)
Transports
Santé
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lettonie
Lituanie
Estonie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - BALTCAP INFRASTRUCTURE FUND
Date de publication
8 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190604746
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20160687
Secteur(s)
Transports
Santé
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lettonie
Lituanie
Estonie
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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