La zone d’activités logistiques du port de Barcelone (ZAL Port) bénéficiera de financements de la BEI en vue de la construction de nouvelles installations logistiques et de stockage qui permettront non seulement d’augmenter ses capacités, mais également d’améliorer son efficacité et sa durabilité. Le port de Barcelone est l’un des plus grands d’Espagne et occupe une position stratégique sur les axes du corridor méditerranéen. Par conséquent, le renforcement des capacités de la ZAL Port aura des répercussions positives sur le port de Barcelone, infrastructure stratégique de ce corridor.

Román Escolano, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Alfonso Martínez, directeur général de la ZAL Port, ont signé à Barcelone ce prêt de 75 millions d’EUR bénéficiant de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, également appelé « plan Juncker ». Cet accord a été possible grâce à l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Plus précisément, ce projet permettra au port de Barcelone d’étoffer ses capacités pour atteindre près de 1 000 000 m² d’entrepôts logistiques de premier plan dans l’ensemble de la ZAL Port. Puisque le taux d’occupation de ses installations atteint actuellement 97 %, le renforcement de la structure logistique de la ZAL Port contribuera à développer son activité économique.

Avec ce financement, l’objectif de la BEI et du Plan d’investissement pour l’Europe est de stimuler la croissance économique et l’emploi en Espagne. Grâce à la mise en place de nouvelles infrastructures, le port de Barcelone pourra réduire les coûts de gestion des liaisons de transport et améliorer sa compétitivité. Cette offre de nouvelles infrastructures logistiques entraînera la création directe d’environ 4 000 nouveaux postes et, indirectement, de quelque 6 000 autres dans le secteur de la logistique et des transports.

Ce projet, dont la construction s’achèvera au cours des deux prochaines années, contribuera également à la lutte contre le changement climatique, car il favorise l’intermodalité, qui permettra de réduire le transport routier et donc les émissions de gaz polluants. Tous les nouveaux bâtiments qui seront construits dans le cadre de cette nouvelle consolidation logistique du port adopteront des mesures d’efficacité énergétique, comme l’utilisation d’énergies alternatives, l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur, l’efficacité en matière de consommation d’eau, le développement durable des espaces libres et le choix de matériaux recyclés, ce qui leur permettra d’obtenir une certification environnementale LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

« Le financement de la BEI à l’appui de ce projet facilitera les investissements dans le port de Barcelone, ce qui favorisera une croissance économique durable et la création d’emplois dans toute la zone », a commenté Román Escolano, vice-président de la BEI, lors de la signature à Barcelone. « Ce projet aura également des retombées sur le corridor méditerranéen, qui bénéficiera à la fois de l’agrandissement logistique de ce port stratégique et de l’élargissement de son offre de services, qui lui permettra de s’adresser à plus de clients ».

Violeta Bulc, commissaire européenne chargée des transports, s’est exprimée en ces termes : « La modernisation de nos infrastructures de transport dans l’ensemble du réseau transeuropéen de transport exige des investissements importants et pérennes pour pouvoir répondre aux besoins économiques et environnementaux à venir. C’est là que le Plan d’investissement pour l’Europe peut jouer un rôle majeur. Je suis ravie qu’avec cet accord, la Commission européenne appuie des améliorations essentielles pour un port d’importance stratégique pour l’UE. ».

Quant à lui, Alfonso Martínez, directeur général de CILSA, a précisé que « ce nouveau soutien de la BEI au projet ZAL Port nous permettra de lancer l’intégralité de la construction prévue sur les quatre prochaines années et de faire de cette zone logistique une référence à l’échelle de la Méditerranée ». La ZAL Port a bénéficié des conseils en investissement de Cuatrecasas dans le cadre de cette opération.