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CILSA WAREHOUSING EXPANSION

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
7/04/2017 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
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10/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Communiqués associés
Espagne : 75 millions d’euros au titre du plan Juncker pour le renforcement des capacités logistiques du port de Barcelone

Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2016
Statut
Référence
Signé | 07/04/2017
20150793
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CILSA WAREHOUSING EXPANSION
CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 216 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Development and construction of several new warehouse facilities in the Port of Barcelona

The project includes new logistical and warehousing facilities at the existing logistics platform in the Port of Barcelona (ZAL Zona d'Activitats Logístiques de Barcelona), close to Barcelona's international El Prat airport. The construction works will be developed in three different areas of unused land in an already developed and urbanised area, in the southern part of the port's service zone.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project's compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Date de publication
16 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70763633
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20150793
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Date de publication
10 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
244520400
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20150793
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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16/12/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
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10/10/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CILSA WAREHOUSING EXPANSION
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Fiche récapitulative
CILSA WAREHOUSING EXPANSION
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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